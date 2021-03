16:56 Uhr

Achtung Autofahrer: Sperrungen in der Ostend- und Grünauer Straße

Sperrungen und eine Umleitung stehen in Neuburg an.

In Neuburg stehen nach den Osterfeiertagen Bauarbeiten an. Auf diese Sperrungen müssen sich Autofahrer einstellen.

Direkt nach den Osterfeiertagen beginnen in der Grünauer Straße und in der Ostendstraße in Neuburg Arbeiten zur Verlegung von Nahwärme- und Wasserleitungen.

Verkehr: Diese Sperrungen und Umleitungen stehen in Neuburg an

Die mehrwöchigen Aktionen führen zu folgenden Sperrungen: Von Mittwoch, 7. April, bis einschließlich Dienstag, 1. Juni, ist die Grünauer Straße zwischen der Einmündung in die Herrenwörthstraße sowie die Einmündung in die Heinrichsheimstraße halbseitig gesperrt. Die Fahrspur stadteinwärts ist freigegeben. Stadtauswärts wird über die Heinrichsheim- und Schwaigholzstraße umgeleitet. (nr)

