vor 33 Min.

Achtung:Trickbetrüger

Diebe auf Parkplätzen unterwegs

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei zweimal in den Nordwesten Ingolstadts gerufen. Sowohl am Westpark als auch in der Degenhartstraße war es zu Trickdiebstählen gekommen. Die Täter hatten dabei jeweils Parkplätze von Fachmärkten aufgesucht. In beiden Fällen wurden Kunden am Parkplatz angesprochen und darum gebeten, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Im ersten Fall hatte der Dieb laut Polizei ein in einem Auto sitzendes Paar angesprochen. Während die Beifahrerin nach Kleingeld suchte, griff der Täter durch das geöffnete Beifahrerfenster und zog ein Bündel Geldscheine aus dem Portemonnaie. Reaktionsschnell packte der Fahrer den Dieb am Arm und schrie ihn an, woraufhin dieser das Geldbündel losließ und zu Fuß flüchtete. Im zweiten Fall warf der Täter eine Münze in die Geldbörse des Opfers und ließ dabei einen Geldschein daraus zu Boden fallen. Während das Opfer sich nach dem Schein bückte, entwendete der Täter mehrere Geldscheine und verschwand.

Der erste Täter soll „vom Typ her Italiener“ sein, wie es in der Beschreibung heißt. Er sei etwa 1,65 Meter groß, 50 Jahre alt und kräftig. Er sei elegant gekleidet gewesen und habe einen grau-blauen Blouson getragen. Zudem werde ein Kombi mit italienischer Zulassung und der Aufschrift „Hertz“, an dessen Steuer ein Fahrer saß und der in Tatortnähe wartete, mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht.

Der zweite Täter sei etwa 55 Jahre alt, etwa 1,68 Meter groß und kräftig. Er habe gebrochen Deutsch gesprochen und sei mit einem dunkelblauen Anorak bekleidet gewesen. (nr)

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Rufnummer 0841/9343-2222 entgegen.