Waghalsiges Überholmanöver an der Kreuzung zur B13 in Pietenfeld

Als die Ampel auf Grün umschaltete, überholte ein Mazda-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit die gesamte wartende Fahrzeugschlange. Am Ende stand das Glück.

Zu einem gefährlichen Überholmanöver war es am Freitagmorgen in Pietenfeld, an der Kreuzung bei der B 13 gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, hatten auf der in Richtung Eitensheim führenden Fahrbahnseite einige Fahrzeuge vor der Rotlicht zeigenden Ampel gewartet. Ganz vorne stand ein Lkw. Unmittelbar nachdem die Ampel auf Grün umgeschaltet hatte und der Lkw bereits angefahren war, wurde die gesamte Fahrzeugschlange von einem grauen Mazda überholt, der zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Linksabbiegespur an der gesamten wartenden Fahrzeugschlange vorbeigefahren war.

Der Mazda fuhr in den Kreuzungsbereich ein und wechselte vor dem Lkw auf die Geradeausspur, so dass dieser wieder abbremsen musste. Laut eines Zeugen sei es nur Glückssache gewesen, dass es zu keinem Unfall kam, da der Mazda auch die dem Kreuzungsbereich nachfolgende Gegenfahrspur benutzt hatte. Da der Polizei das Kennzeichen des Mazda mitgeteilt wurde, wurden Ermittlungen zu dessen Fahrer aufgenommen.

Die PI Eichstätt bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den oben genannten Lkw-Fahrer, sich unter 08421/9770-0 zu melden. (nr)