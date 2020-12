08:00 Uhr

Adventskalender: Wer verbirgt sich hinter dem Kinderfoto?

In der Vorweihnachtszeit wird in jeder NR-Ausgabe ein Kinderfoto von einem Promi veröffentlicht.

Die Neuburger Rundschau organisiert in der Vorweihnachtszeit ein Kinderbilderrätsel. Die Adventskalenderkinder sind Promis aus Neuburg-Schrobenhausen. Raten Sie doch mit.

Statt Türchen am Kalender öffnen wir alte Fotoalben. Unter dem Motto „Wer bin ich?“ dürfen Sie erraten, welche Promis aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hinter den Kinderbildern stecken. Ein kurzer Text gibt Ihnen Hinweise zur gesuchten Person. Die Auflösung finden Sie in der Zeitung und Ende Dezember online in einer Bildergalerie. Viel Spaß beim Mitmachen und eine schöne Vorweihnachtszeit!

