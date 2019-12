13.12.2019

Adventskonzert in der Heilig Geist Kirche

Chor Windrose singt Advents- und Weihnachtsmusik

Für das diesjährige Adventskonzert hat sich der Chor Windrose mit seinem Leiter Werner Lecheler vorgenommen, mit klangvoller Musik zu Advent und Weihnachten, Spenden für die Renovierung der Pfarrerkirche Heilig Geist zu sammeln. Das Konzert beginnt am Sonntag, 15. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Heilig Geist. Dort werden Werke von Meistern aus Renaissance und Barock jenen in der aktuellen Chorszene geschätzter Komponisten gegenübergestellt.

Der erste Teil des Konzerts befasst sich thematisch mit der Gottesmutter Maria. In drei „Ave Maria“-Vertonungen – darunter eine des aufstrebenden spanischen Komponisten Javier Busto Sagrado – wird die Verkündigung des Engels Gabriel an Maria geschildert. Die Bewunderung und Verehrung der Mutter Jesu drücken drei weitere Chorwerke aus, am eindringlichsten wohl „O sanctissima Maria“ des Walisers Paul Mealor.

Der zweite Teil des Konzerts ist eine Vorausschau auf Weihnachten. Wie unterschiedlich das Geschehen in Bethlehem musikalisch geschildert werden kann, zeigen zum Beispiel die Werke „Uns ist geborn ein Kindelein“ des Spätrenaissancekomponisten Balduin Hoyoul sowie das mystische „O nata lux“ des US-Amerikaners Morten Lauridsen. Während der „Cherubinische Hymnus“ der russisch-orthodoxen Kirche von Peter Tschaikowsky sich in langen Bögen entfaltet, geht es in Hugo Distlers „Singet frisch und wohlgemut“ auch recht beschwingt zu.

Zwischen den Musikstücken wird Stadtpfarrer Herbert Kohler verbindende, erklärende Worte sprechen und Organist Max Höringer wird mit passenden kurzen Orgelstücken die Vokalbeiträge auflockern. Der Eintritt ist frei. (nr)

