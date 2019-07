vor 54 Min.

Ärger in Leidling um teure Entwässerung

Burgheim setzt im Ortsteil statt auf Freispiegelkanal nun auf Druckleitungsentwässerung. Das kostet die Kommune weniger, aber jeder Haushalt braucht eine Pumpe.

Von Peter Maier

In der letzten Sitzung des Burgheimer Gemeinderates vor der Sommerpause ging sich überwiegend um die Wasserentsorgung in Leidling, denn dort läuft die wasserrechtliche Genehmigung der Klärteiche zum Jahresende aus. Entsprechend viele Zuhörer waren am Donnerstagabend aus dem Ortsteil ins Bürgerhaus gekommen.

Nach umfangreichen Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen hat sich die Marktgemeinde für ein Trennsystem von Schmutz und Regenwasser entschieden. Das Schmutzwasser soll per Druckleitung nach Straß gepumpt und von dort zur vollbiologischen Kläranlage nach Burgheim weiter geleitet werden. In Leidling sollte ursprünglich ein Freispiegelkanal verlegt werden, in dem das Wasser durch natürliches Gefälle zu einem Sammelschacht fließt. Entsprechend wurde die Ausschreibung verfasst. Das Echo der Tiefbaufirmen sei gleich null gewesen, so Bürgermeister Michael Böhm. Keine Firma gab ein Angebot ab, weil sie offenbar Risiken scheuten. Die Zurückhaltung der Baufirmen, einen Freispiegelkanal zu verlegen, liegt vor allem in der Bodenbeschaffenheit. In Leidling stößt man auf umfangreiches Torfvorkommen, was einen Bodenaustausch erfordert, weil sonst die Leitung brechen könnte. Torf werde als „kontaminiertes Material“ eingestuft, wobei die Entsorgung einer Tonne mit 600 Euro aufwärts kalkuliert wird, erklärte Böhm. Ein weiteres Hindernis sei das „gespannte Grundwasser,“ das von einem Niveau nach oben drückt. Für die Baufirmen bedeutet dies, zu spunden oder Bohrpfahlwände zu bauen. Wegen des engen Gebäudebestandes in Leidling bestehe aber die Risiko von Bauschäden, wenn Spundwände geschlagen werden. Folglich stehe nun eine Umplanung an, so Michael Böhm.

Das Thema Entwässerung wird die Leidlinger auch nach der Sommerpause beschäftigen

Auch im Ortsbereich soll die Entwässerung per Druckleitung erfolgen. Dieses Entwässerungssystem kostet rund 1,1 Millionen Euro weniger als ein Freispiegelkanal, ist aber wartungsintensiver. Vor allem aber braucht jeder Leidlinger Haushalt eine Pumpe, die das Abwasser in die Druckleitung pumpt. Darüber hatte der Rathauschef die Leidlinger im Rahmen einer Bürgerversammlung vor drei Wochen informiert. Laut Böhm kosten die Pumpe, ein dazu nötiger Schacht und die Steuertechnik im Durchschnitt rund 8000 Euro, was die Gemüter der Anlieger erhitzt habe. Hinzu kommen die laufende Wartung und Stromkosten, die aber nach Aussagen des Planers im Durchschnitt nur bei zehn Euro im Jahr liegen. Die Druckleitung habe auch den Vorteil, dass es keinen Rückstau gebe und somit kein Wasser in die Häuser eindringe. Zur Druckleitung von Leidling nach Straß gingen mehrere Angebote ein, die auch unter der Kostenschätzung liegen. Die Leidlinger führen nun ins Feld, dass die Kostenersparnis von 1,1 Millionen Euro als Zuschuss für die Anlieger zum Kauf der nötigen Pumpen fließen soll. Bürgermeister Böhm räumte ein, dass andere Kommunen so verfahren. Gegen dies Praxis spreche aber die Burgheimer Satzung, die besage: auf privatem Grund muss der Eigentümer bezahlen, auf öffentlichem Grund die Gemeinschaft.

Das Thema wird Bürgermeister, Gemeinderat und die Leidlinger auch nach der Sommerpause beschäftigen. Der ergebnisoffene Dialog werde mit Vertretern der Bürger weiter geführt. Leichtfertige Entscheidungen will Michael Böhm vermeiden, aber „wenn sich Leute den Kopf zerbrechen, kommt auch etwas dabei heraus,“ so sein abschließendes Fazit. Für die zum Jahresende auslaufende wasserrechtliche Genehmigung der Leidlinger Klärteiche will er eine Verlängerung beim Wasserwirtschaftsamt erreichen, bis die neue Entwässerungslösung umgesetzt ist.

