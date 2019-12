11:14 Uhr

Aggressiver Betrunkener schlägt zu und randaliert

Neuburger bricht jungem Mann die zunächst Nase und schlägt dann die Heckscheibe eines geparkten Autos ein.

Alkohol im Spiel war bei einer tätlichen Auseinandersetzung und Randalen am frühen Morgen des Weihnachtstages in Neuburg. Ein Neuburger, der laut Polizei zu tief ins Glas geblickt hatte, ging zunächst gegen 5.30 Uhr in der Straße „Auf dem Gereute“ einen jungen Mann an und schlug ihm ins Gesicht. Das Opfer erlitt dabei eine Nasenbeinfraktur und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Wenig später fiel derselbe Betrunkene erneut auf

Wenig später, gegen 6.50 Uhr, schlug derselbe Täter laut Polizeibericht in der Münchener Straße die Heckscheibe eines parkenden Autos ein. Dadurch wurde der Besitzern wach und verständigte die Polizei. Die ausgerückten Beamten brachten den Aggressor zur Anzeigenaufnahme in die Polizeiinspektion. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (nr)

