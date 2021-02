15:00 Uhr

Aggressiver Radfahrer flüchtet sich in Kirche: Dort betet er

Nachdem er einen Ordnungshüter angespuckt hat, macht sich ein 27-Jähriger in Ingolstadt auf einem Fahrrad davon. Die Beamten finden ihn in einer Kirche.

Am Samstagmittag, 27. Februar, gegen 11.30 Uhr forderte ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes in der Harderstraße in Ingolstadt polizeiliche Unterstützung wegen eines betrunkenen und aggressiven Mannes an. Nach Auskunft des Ordnungshüters habe ein 27-jähriger Mann diesen zunächst angespuckt und daraufhin ein Campingmesser vorgezeigt. Zu Stichbewegungen sei es allerdings nicht gekommen, heißt es in einem entsprechenden Bericht.

Polizei Ingolstadt meldet: 27-Jähriger war stark berauscht und aggressiv

Noch vor Eintreffen der ersten Polizeistreifen setzte sich der renitente Mann auf ein Fahrrad und fuhr damit in Richtung Innenstadt. Anhand der Personenbeschreibung konnte der 27-Jährige noch fahrend durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ingolstadt auf Höhe der Matthäus Kirche festgestellt werden. Als er die Beamten bemerkte, stieg er von seinem Fahrrad und begab sich den weiteren Angaben zufolge in die Kirche. Dort setzte er sich in eine Bankreihe und schien zu beten.

Auf Ansprache der Polizisten zeigte sich der offensichtlich stark berauschte Mann äußerst unkooperativ und aufbrausend. Mittels Handfesseln konnte er schließlich fixiert werden. Da der 27-Jährige sowohl einen Atemalkohol- als auch einen Drogenschnelltest verweigerte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Dort wurde auch festgestellt, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt.

27-Jähriger muss mit mehreren Anzeigen etwa wegen Beleidigung rechnen

Das Messer, welches er zur Tatausführung benutzt hat als auch das Fahrrad wurden sichergestellt. Der 27-Jährige wurde festgenommen und in eine Haftanstalt gebracht. Zudem erwarten ihn nun mehrere Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr. (nr)

