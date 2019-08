vor 42 Min.

Airbus in Manching ist klar zum Durchstarten

Am Flugplatz Manching hat Airbus Defence and Space (im Bild der Hallen- und Bürokomplex im Vordergrund) Großes vor. Am Flugplatz werden neben einem Logistikzentrum und einer Lärmschutzhalle für Triebwerkstests auch ein neues Parkdeck und ein Containerdorf als Übergangsheimat für die steigende Mitarbeiterzahl des Unternehmens errichtet.

Bei Airbus in Manching wird derzeit kräftig gebaut. In welche Projekte das Unternehmen investiert und wie sich der Standort personell entwickeln soll.

Von Manfred Dittenhofer

Airbus brummt und mit ihm die Aktivitäten auf dem Flugplatz Manching, auf dem momentan an allen Ecken und Enden gebaut wird. Nicht nur die Bundeswehr treibt ihre Großbaustelle voran, um das Instandsetzungszentrum 11 von Erding nach Manching verlegen zu können. Auch Airbus hat gleich mehrere große Bauvorhaben bei der Gemeinde Manching angemeldet und investiert insgesamt rund 100 Millionen Euro in den Flugplatz. Außerdem sucht der militärische Ast des Luftfahrtunternehmens weiter Fachkräfte.

Wer zu Airbus auf den Parkplatz einbiegt, sieht es sofort. Seit Juli wird direkt vor dem Werkszaun gebaut. Ein Parkdeck mit vier Etagen und 800 Stellplätzen entsteht an dieser Stelle. An dem neuen Logistikzentrum wird schon länger gebaut. Im August beginnt man mit einer weiteren Baustelle. Dann entsteht eine neue Lärmschutzhalle für Triebwerkstests am Boden. Zusätzlich beabsichtigt Airbus, in dem von der Gemeinde Manching geplanten Gewerbegebiet Bürogebäude für rund 1000 Mitarbeiter zu errichten. Als Übergangslösung, bis diese stehen, wird auf dem Flugplatzgelände ein Containerdorf errichtet.

Von Airbus profitiert auch die Gemeinde Manching

Airbus erhofft sich viel von der Zukunft, und Nutznießer wird der Standort Manching sein. Nicht nur von dem Europäischen Drohnensystem, das dort mit entwickelt werden soll. Auch die Ersatzbestellungen für die erste Tranche des Eurofighters, die bereits in die Jahre gekommen ist, und für den Tornado, der gerade ausgemustert wird, sind für Manching vorgesehen. Und schließlich der Nachfolger für den Eurofighter, das Projekt „Future Combat Air System“ (FCAS). Dieses deutsch-französische Luftkampfsystem soll bis 2040 den Eurofighter ablösen. Auf der Luftfahrtschau in Paris im Juni unterschrieben Deutschland und Frankreich einen Kooperationsvertrag zur Entwicklung dieses Kampfflugzeugs. All diese Projekte seien noch von politischen Entscheidungen abhängig, schränkte Airbus-Sprecher Florian Taitsch ein. Aber wenn diese politischen Entscheidungen zugunsten der Systeme fallen, sei der Standort Manching als Zentrum der deutschen Militärluftfahrt Dreh- und Angelpunkt für Neuentwicklungen. Darauf bereite sich Airbus vor.

Momentan sind am Standort Manching 5600 Mitarbeiter beschäftigt. Bis zum Jahresende sollen 300 dazukommen. Angepeilt werde eine Zahl von 6000 Beschäftigten, so Taitsch.

Airbus in Manching will bis Jahresende weitere 300 Mitarbeiter einstellen

Noch vor fünf Jahren hatte Airbus mit einem Stellenabbau zu kämpfen. Seither habe sich das Blatt komplett gewendet, resümierte der Sprecher von Airbus Defence and Space. Die Zukunftschancen für den Standort Manching seien prächtig, begünstigt auch durch den Synergieeffekt mit der Bundeswehr, vertreten durch die Wehrtechnische Dienststelle und das Instandsetzungszentrum.

In dem neuen Logistikzentrum, das Airbus am Standort errichtet, werden Flugzeugteile zentral für die Luftwaffe in Manching eingelagert. Im September 2018 erfolgte der Spatenstich zu diesem Projekt. 2020 soll das Zentrum in dem 26.300 Quadratmeter großen Gebäude seinen Betrieb aufnehmen. Auf einer Fläche von vier Fußballfeldern werden dann neben den eigentlichen Lagerflächen auch Funktionsräume für den Wareneingang, die Warenprüfung und den Warenversand sein.

Das Logistikzentrum ist das Resultat einer Entscheidung dafür, dass die Ersatzteilbeschaffung für die fliegenden Systeme der Luftwaffe sukzessive vom Militär ausgelagert wird und auf Airbus übergeht. Mit diesem neuen Logistikzentrum soll auch die bisherige Materialwirtschaft bei Airbus in Manching umstrukturiert und zentralisiert werden.

