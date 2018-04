10.04.2018

Aktion für Auwald

Mehr als 2000 Bürger fordern den dritten Nationalpark

Exakt 2013 Menschen haben sich im Rahmen einer Unterschriftenaktion für den Auen-Nationalpark ausgesprochen. Mit ihrem Namen appellieren sie an die Bayerische Staatsregierung, „Weiße Flecken“ im Bayerischen Biodiversitätsprogramm zu schließen. Unter den Befürwortern befinden sich auch mehrere hundert Bürger, die der Veröffentlichung ihres Namens ausdrücklich zugestimmt haben.

Das Bündnis Auen-Nationalpark besteht aus Bürgern der Landkreise und der Städte an Donau und Isar. Daran reihen sich die Mitglieder unterstützender Naturschutzorganisationen wie etwa Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz, Gregor Louis oder der Umweltstiftung. Gemeinsam haben sie innerhalb weniger Wochen bereits mehr als 2000 Unterschriften für das neue Schutzgebiet gesammelt – direkt vor Ort durch Unterschriftenlisten und ebenso über die bündniseigene Homepage www.pro-auennationalpark.de. Laut Organisation wird die Unterschriftensammlung weiter intensiviert werden, weitere Projekte sind in Vorbereitung. Wie Umfragen der bayerischen Regierung belegen, ist die Mehrheit der Bevölkerung für mehr Naturschutz und die Ausweisung eines weiteren Nationalparks. So fordert das Bündnis die Bayerische Staatsregierung und insbesondere den Ministerpräsidenten Markus Söder dazu auf, den laufenden Dialog mit der Bevölkerung vor Ort nicht zu stoppen und einen Dritten Nationalpark in den Donau- und Isarauen zu etablieren.

Denn: Nach Auffassung des Bündnisses ist der Dritte Nationalpark das einzige große, überregional bedeutsame Naturschutzprojekt der amtierenden Staatsregierung. Für die Authentizität in Sachen Naturschutz scheint das Projekt in den Augen der Organisation als entscheidend – insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des Bayerischen Biodiversitätsprogrammes, dessen zehnjähriges Bestehen gerade gefeiert wird. So fänden sich vor allem im Bereich des Wildnisschutzes und beim Schutz der Auwälder zahlreiche weiße Flecken, die mit einer Einrichtung des Auen-Nationalparks geschlossen werden können, glauben die Befürworter.

Kernbereiche eines Auen-Nationalparks sind die großen zusammenhängenden Auwälder der Donau zwischen Lechmündung und Ingolstadt beziehungsweise der Isar zwischen Freising und Bruckberg. Kernbereiche sind außerdem die freifließende Donau unterhalb Vohburgs mit Weltenburger Enge und die renaturierte Mittlere Isar. Hier findet sich ein enorm hoher Arten- und Lebensraumreichtum sowie zahlreiche charakteristische und seltene Arten. In den Augen der Fürsprecher zeichnen sich die Auen als Nationalpark-geeignet ab – zumal die betroffene Kulisse zu einem großen Anteil als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen ist, an der Mittleren Isar und im Bereich der Weltenburger Enge zugleich als Naturschutzgebiet. Auch vier besonders wertvolle Naturwaldreservate sind auf diesem Territorium zu finden. (nr)

www.pro-auennationalpark.de

Hier gibt es mehr Infos zur Unterschriftenaktion des Bündnisses.