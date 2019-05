vor 50 Min.

Aktionsbündnis macht gegen Süd-West-Tangente mobil

In Schrobenhausen wird heftig über eine Umgehungsstraße gestritten. Kurz vor Ablauf der Einwendungsfrist überreichen die Gegner am Donnerstag Bürgermeister Stephan eine Unterschriftenliste.

Von Norbert Eibel

Die Einwendungsfrist läuft am Freitag ab, dann endet die Anhörung im Planfeststellungsverfahren des umstrittenen Verkehrsprojektes Süd-West-Tangente durch die Paarauen bei Schrobenhausen. Das Aktionsbündnis „Rettet das Goachat“ macht deshalb am Donnerstag im Rathaus mobil und überreicht Bürgermeister Karlheinz Stephan eine Liste gesammelter Unterschriften. Unterstützt werden die Gegner vom Bund Naturschutz (BN), der die Trasse quer durch das europäische Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet ebenfalls ablehnt. Die Straße würde das sogenannte „Goachat“ auf einem massiven Damm zerschneiden und versiegeln und zerstöre wertvollen Lebens- und Erholungsraum in unmittelbarer Stadtnähe, positioniert sich der BN.

Süd-West-Tangente: Der Bürgermeister kann den Widerstand verstehen

Bürgermeister Stephan kann den Widerstand durchaus nachvollziehen, hält „die Aufgeregtheit“ der Gegner aber für verfrüht. Man sei in der Planungsphase und habe Anfang des Jahres die Unterlagen bei der Regierung von Oberbayern eingereicht. „Die Frage momentan ist, ob diese Straße genehmigungsfähig ist. Erst wenn das geklärt ist, geht es um einen möglichen Bau.“ Im Vorfeld der Kommunalwahlen 2020 sei darüber keine seriöse Aussage möglich. „Ich weiß schließlich nicht, wie sich ein neuer Stadtrat zusammensetzen wird und ob es dann immer noch eine Mehrheit für das Projekt gibt“, argumentiert Karlheinz Stephan.

Eine Tangente mitten durch das Paartal wäre eine gewaltige Naturzerstörung und weder vereinbar mit dem Naturschutzrecht noch dem gesellschaftlichen Wunsch nach mehr Naturschutz, meint dagegen Dr. Christine Margraf, die stellvertretende Landesbeauftragte und Artenschutzreferentin des BN. Und Günter Krell, Chef der BN-Kreisgruppe, ist überzeugt: „Der Verlust an Naherholungsraum und Lebensraum für Mensch und Natur steht in keinem Verhältnis zu der geringen Entlastungswirkung der Süd-West-Tangente. Durch diese Straße wird das Goachat als Erholungsraum und Frischluftschneise zerstört.“ Und die Schrobenhausener BN-Ortsgruppenvorsitzende Brigitte Streber ergänzt: „Von der Überbauung direkt betroffen ist ein Standort des Pyrenäen-Löffelkrauts. Die bayerischen Bestände sind stark gefährdet. Sie bilden an der Paar ihren mitteleuropäischen Verbreitungsschwerpunkt. Somit haben wir hier eine besondere Verantwortung für diese Pflanzen.“

Die Zustimmung für die Süd-West-Tangente sollte nochmals öffentlich diskutiert werden

Es scheint also sinnvoll, vor einem möglichen Bau nochmals die öffentliche Meinung auszuloten. Das weiß auch Karlheinz Stephan. Die Bürgerbefragung mit 58 Prozent Zustimmung für eine Umgehungsstraße stamme aus dem Jahr 2003. Es müsse bei einem positiven Planungsbescheid nochmals ausgelotet werden, ob es in Schrobenhausen immer noch Mehrheiten für eine Verkehrsentlastung der Innenstadt gebe. Die Zusage des Landkreises an einer finanziellen Beteiligung an dem 17,5-Millionen-Projekt steht, denn die Stadt will das Projekt in Sonderbaulast stemmen. Vor zweieinhalb Jahren hatte der Kreistag einem Zuschuss von drei Millionen Euro zugestimmt. Dass es die Süd-West-Tangente braucht, steht zumindest für den Bürgermeister außer Zweifel. Vier Jahrzehnte lang beschäftigte sich die Schrobenhausener Stadtpolitik mit dieser Umfahrung, denn „Verkehrsachsen sind ein Muss für die Weiterentwicklung einer Stadt.“

