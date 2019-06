00:33 Uhr

Aktivposten des Vereins- und Kulturlebens

Die Rennertshofener Theaterfreunde feierten ihren 10. Geburtstag. Diese Einlagen gab’s

Von Michael Geyer

Mit einem Fest für die Mitglieder feierten die Rennertshofener Theaterfreunde im Stepperger Pfarrstadl ihren 10. Geburtstag. Erster Vorsitzender Helmut Maier begrüßte dazu 78 Mitglieder, die sich zunächst bei dem von „Vereinsgrillmeister“ Armin Mergel köstlich zubereiteten Spanferkel samt Beilagen stärken konnten, ehe ein kurzweiliges Programm über die Bühne ging.

Helmut Maier erinnerte an die Wurzeln des Vereins, der sich aus ehemaligen Theaterspielern des Katholischen Arbeitervereins rekrutierte, die sich neu orientieren und formieren wollten. Was damals gegolten habe, nämlich Herausforderungen anzunehmen und innovative Ideen auszuprobieren, sei auch jetzt noch die treibende Kraft. Nur wer sich von anderen abhebe, könne die Qualität des Theaters steigern, sich bekannt machen und für das Publikum attraktiv bleiben, betonte Maier.

Am 4. März 2009 hoben 36 Erwachsene und 13 Kinder die Rennertshofener Theaterfreunde aus der Taufe. Erster Vorsitzender war Peter Fürst, der auch heute noch als Spielleiter das Jugendtheater betreut und selbst gerne und erfolgreich auf der Bühne mitwirkt. Auch Martina Fürst als Spielleiterin des Erwachsenentheaters, Claudia Riedelsheimer als weitere Spielleiterin des Jugendtheaters und Jugendleiterin Martina Weigl gehören seit einem Jahrzehnt zu den tragenden Säulen in der Vereinsleitung. Seitdem wurde „einiges bewegt“, betonte Maier, der damals schon zweiter Vorsitzender war. Nicht nur, dass der Verein mit aktuell 143 Mitgliedern zu den größten im Gemeindebereich zählt, er gestaltet auch das Vereins- und Kulturleben in der Marktgemeinde aktiv mit. Dies zeigen die vielen Veranstaltungen übers Jahr, wie das Herbsttheater, das Marktfest mit Valentin-Stücken, der Hoagarten, das Jugendtheater, das Improtheater, die Beteiligung am Ferienkalender der Gemeinde, das St.-Martin-Spiel, der Nikolausdienst und die Weihnachtsfeier. Maier dankte all denen und ganz besonders dem Vorstand, die bis zum heutigen Tage daran mitgewirkt haben, dass der Verein dort steht, wo er sich jetzt befindet. Als Anerkennung überreichte er allen Mitgliedern, die seit zehn Jahren dem Verein die Treue hielten, eine Urkunde. Danach stand Feiern auf dem Programm: Mit einer Tanzeinlage holten die „Wild Stage Rockers“ nach dem kürzlich dargebotenen Jugendtheater „Wob Baba Luba“ nochmals die wilden Jahre des Rock ‘n Roll zurück. Ein Video erinnerte an einen der ersten Theater-Hoagarten der damaligen Jugendgruppe, dann spielten dieselben Akteure zur Freude der Zuschauer dasselbe Stück aufs Neue. Ein Schmankerl hatte Mario Franke, Bühnenbauer, Tüftler und Techniker der Theaterfreunde, noch mitgebracht: Er präsentierte eine circa einstündige und aufwendig vorbereitete Video- und Bilderzusammenstellung aus zehn Jahren Bühnenpräsenz.

Themen Folgen