vor 51 Min.

Aktuelle Ziehung: Das sind die Gewinner der Neuburger Sozialverlosung

In der letzten Sonderziehung am Sonntag wurden im Rahmen der Neuburger Sozialverlosung die Gewinner für wertvolle Preise gezogen. Das sind die Glücklichen.

Von Winfried Rein

In der letzten Sonderziehung der Neuburger Sozialverlosung am Sonntag gingen wertvolle Preise an: Sabine Bley (Gutschein von Mode Bullinger), Felix Eymolt (OK Soundbar), Marina Mack, Brigitte Eder-Walter (beide Bohrhammer), Georg Kingl, Sabrina Breuer (beide Winkelschleifer), Hildegard Thim (Kenwood Kompakt Radio), Tanja Felberbmeir (Damen-Uhr Cluse), Luitpold Hofmann (Koffer-Set), Petra Ballier (Einkaufsgutschein Fahrrad Appel), Helmut Zöpfel (Damen-Uhr Cluse), Kerstin Kettner (Herren-Uhr Festina), Judith Heidler (Rundflug Wiedemann), Sonja Sander (Armbanduhr Tissot), Fabian Heider (Herren-Uhr Seiko) und Sarah Berger (E-Bike Pedelec Appel).

Neuburger Sozialverlosung: Das sind die Gewinner

„Wir haben noch das Beste daraus gemacht.“ Kurz vor Weihnachten zieht Bernhard Pfahler ein zufriedenstellendes Fazit der 32. Neuburger Sozialverlosung. Der Cheforganisator ist weiter vielbeschäftigt, aber vom üblichen Getriebe des Endspurts bleibt heuer nur noch die Hauptziehung am 23. Dezember übrig.

An diesem Mittwoch soll im Autohaus B 13 am Schwalbanger der Gewinner des Skoda Fabia im Wert von 15.000 Euro aus der Trommel mit den „Goldlosen“ gezogen wer-den. Eine öffentlich zugängliche Videoübertragung sei eingeplant.

Ansonsten musste auch die Weihnachtsverlosung im verstärkten Lockdown frühzeitig zusammenpacken. Die beiden Ausgabestände sind abgebaut, der Schrannenplatz liegt verwaist da. Alle Gewinner von Kleinpreisen können diese Artikel auch im kommenden Jahr abholen. „Das gilt bis zum nächsten Weihnachtsmarkt 2021“, versichert Bernhard Pfahler. Gut 40.000 Lose hat er verkauft, „wir hätten auch die 50.000 noch geschafft“.

Die Sozialverlosung geht ihrem Ende entgegen. Michaela Huber gewann einen Grill, Organisator Bernhard Pfahler (links) übergab ihn der neuen Besitzerin. Bild: Winfried Rein

Dank an die ehrenamtlichen Helfer

In diesem Zusammenhang bedankt sich der Organisator bei seinen ehrenamtlichen Rot-Kreuz-Helfern für 120 Schichtdienste an den Losständen – manchmal auch mit kalten Füßen.

Nach der vorletzten Ziehung holten nahezu alle Gewinner ihre Preise (Gesamtwert 4500 Euro) ab, darunter Michaela Huber, die zum Abtransport ihres großen Grills (Smoker) eine Helfertruppe mitgebracht hatte.

Lesen Sie auch: