vor 23 Min.

Alkoholisierter Mann aus Hohenwart schläft in fremdem Haus ein

Ungewöhnlicher Einsatz: Ein Mann war in Schrobenhausen in einem fremden Haus eingeschlafen.

Eine Hausbesitzerin staunte nicht schlecht, als sie am Mittwochabend einen fremden Mann schlafend in ihrem Wohnzimmer vorfand.

Mit Verwunderung musste eine Hausbewohnerin in der Pöttmeser Straße in Schrobenhausen am Mittwoch gegen 21:25 Uhr feststellen, dass sich in ihrem Wohnzimmer unberechtigt ein Mann aufhielt, der sich offenbar durch die unversperrte Tür Zugang zum Haus verschaffte, als sie kurz vorher das Haus verließ.

Mann hatte vorher eigenmächtig das Krankenhaus verlassen

Bei einer Überprüfung durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schrobenhausen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 33-Jährigen aus dem Gemeindebereich Hohenwart handelte, der im Laufe des Nachmittags bereits eigenmächtig das Krankenhaus Schrobenhausen verließ. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 3 Promille. Offensichtlich suchte er in seinem alkoholisierten Zustand einen Platz zum Schlafen. Letztlich wurde er wieder ins Krankenhaus verbracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch.

