06.02.2021

Alle Unterkünfte jetzt online buchbar

Es gibt jetzt ein regionales Buchungsportal

Wer in Neuburg oder im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Urlaub machen möchte oder für eine Geschäftsreise eine Unterkunft sucht, kann dies ab sofort über ein neues regionales Online-Buchungsportal tun. Sowohl auf der Homepage des Landkreises unter www.neuburg-schrobenhausen.de/tourismus als auch auf der Seite der Stadt Neuburg unter www.neuburg-donau.info können Interessenten nach einem Hotelzimmer, einer Pension oder einem Ferienhaus suchen und dieses auch sofort buchen.

Bislang war dies nicht möglich. Wer ein Zimmer suchte, konnte sich über die Tourismusämter der Stadt Neuburg und des Landkreises zwar einen Überblick verschaffen. Buchen konnte man aber nur über die jeweiligen Hotelseiten oder die großen Buchungsportale.

Was in anderen Städten längst Usus ist, ist nun also auch im Landkreis möglich. Alle regionalen Übernachtungsmöglichkeiten werden auf den regionalen Tourismus-Homepages der Stadt Neuburg und des Landkreises gebündelt und können von dort aus auch sofort gebucht werden. Noch sind nicht alle Beherbergungsbetriebe dort aufgelistet. Wer sich dem Verbund anschließen möchte, kann dies jedoch jederzeit tun. Ansprechpartner ist die Tourist-Info des Landkreises.

Dass das Interesse an Zielen in der Stadt sowie im Landkreis groß ist, merkt Roswitha Zach vom Landkreis-Tourismus an den vielen Anfragen, die sie erhält: „Die Leute freuen sich schon sehr auf die Zeit, in der sie wieder mehr unternehmen können. Sie machen bereits Pläne und fragen bei uns Infomaterial an.“ Begehrt sei zum Beispiel die neu aufgelegte Broschüre „Erlebnisregion Neuburg-Schrobenhausen“ mit allerhand Informationen und Tipps für einen erlebnisreichen Aufenthalt in der Region. (nr/clst)

