Alle an einem Tisch

Woher bekomme ich einen Dolmetscher? Wer bezuschusst einen Laptop für die Kindergartengruppe? Wie kann die Zusammenarbeit mit der Grundschule aussehen? Das sind Fragen, die sich die Leiterinnen der fünf städtischen Kindergärten in Neuburg zur Zeit regelmäßig stellen. Gemeinsam mit Vertreterinnen der Stadt und des Landratsamtes kommen sie deshalb zusammen, um sich zu vernetzen. Ihre Treffen sind Teil des bundesweiten Programms „Qualität vor Ort“, einer Gemeinschaftsaktion der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, des Bundes und der Stiftung Jacobs Foundation.

Ziel des Programms ist es, die Qualität der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung zu unterstützen und das Zusammenspiel regionaler Partner zu stärken. Bei den regelmäßigen Treffen tauschen sich die Leiterinnen der städtischen Kindergärten über aktuelle Probleme aus und besprechen gemeinsam mit Vertreterinnen der Stadt und des Landratsamts, wie die Qualität ihrer Einrichtungen verbessert werden kann.

Vor einiger Zeit sei sie im Internet auf das Programm aufmerksam geworden, erzählt Elisabeth Kausch, Leiterin des Neuburger Kindergartens in der Franziskanerstraße. Natürlich gebe es auch abseits des aktuellen Programms immer wieder Treffen der Kindergartenleiterinnen. Durch das Projekt „Qualität vor Ort“ aber, würden sich auch andere Akteure daran beteiligen. Außerdem würden die Fortschritte durch Hilfe von Außenstehenden festgehalten. Seit September vergangenen Jahres sind die fünf städtischen Kindergärten Teil des Programms, das noch bis September andauert. „Für mich ist es ein voller Erfolg“, meint Kausch. Bei den Treffen gehe es zum Beispiel um Themen wie Integration. Das stelle besonders die städtischen Kindergärten, immer wieder vor Herausforderungen. Ein Großteil der Kinder in ihrem Kindergarten habe Migrationshintergrund, erklärt Kausch. Viele davon sprechen noch nicht gut Deutsch. Durch das Programm habe sie beispielsweise erfahren, wie ein Dolmetscher organisiert werden kann, um bei der Kommunikation mit den Eltern dieser Kinder zu helfen.

Ein anderes Thema, das bei den Austauschtreffen eine Rolle spielt, ist Digitalisierung. Seit einiger Zeit wolle sie einen Laptop für die Kindergartengruppe, sagt Kausch. Gut sei es da, wenn Vertreter der Stadt, die den Laptop finanzieren könnten, mit am Tisch sitzen. „Es ist gut, zu wissen, wen man fragen kann“, sagt Kauscher. Sie ist sicher, dass es auch nach dem Ende des Programms mehr Kontakt zwischen allen Beteiligten geben wird. (kinp)