Allerheiligen: Zwischen Leben und Tod

Plus Zu Allerheiligen werden die Menschen besonders an ihre Sterblichkeit erinnert. Eine Ausstellung dreht sich um die Angst, lebendig begraben zu werden.

Haut weiß wie Schnee, Lippen rot wie Blut, Haare schwarz wie Ebenholz. Seinem blühenden Aussehen hat es Schneewittchen zu verdanken, dass die sieben Zwerge das Mädchen, das von einer bösen Hexe vergiftet wurde, nicht einfach begraben, sondern in einem gläsernen Sarg aufbahren. Als ein Königssohn des Weges kommt und die junge Frau sieht, ist er wie besessen von ihrer Schönheit und lässt den Sarg von seinen Dienern mit sich forttragen. Wie das Märchen der Gebrüder Grimm ausgeht, ist bekannt: Die Sargträger stolpern und das giftige Apfelstückchen, das Schneewittchen im Halse steckt, löst sich. Das Mädchen öffnet die Augen und lebt mit seinem Prinzen glücklich bis ans Ende seiner Tage. Doch um ein Haar wäre Schneewittchen lebendig begraben worden! Eine Vorstellung, die sich nicht nur in der Literatur wiederfindet, sondern die den Menschen vor allem um 1800 große Angst gemacht hat. Mit dem Scheintod beschäftigt sich eine Ausstellung, die derzeit im Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt zu sehen ist.

Der Scheintod fand auch in der Literatur seinen Niederschlag, zum Beispiel in „Schneewittchen“, wie ein Ausstellungsfenster zeigt. Bild: Dorothee Pfaffel

Um 1800 begannen Wissenschaftler im Zuge der Aufklärung, die Eindeutigkeit des Todes in Zweifel zu ziehen, erzählt Marion Ruisinger, Direktorin des Medizinhistorischen Museums. Gerüchte, die man heute wissenschaftlich erklären könnte oder als Gruselgeschichten abtun würde, versetzten die Menschen damals in eine regelrechte Hysterie. Diese Gerüchte handelten zum Beispiel von Gräbern, aus denen man Getöse oder Schreie zu hören glaubte, und von Leichen, die plötzlich umgedreht im Sarg gelegen oder deren Hände noch einmal gezuckt haben sollen. Und auch die Geschichte eines Ingolstädters, die 1791 im Bayerischen Landboten zu lesen war, kann man im ersten Ausstellungsraum hören: Ein junger Arzneigelehrter wurde wegen völliger Körperstarrheit für tot befunden. Er nahm aber mit seinen Sinnen alles wahr. Zu seinem Glück verursachte auf dem Totenbett das Weihwasser, mit dem man sein Gesicht besprengte, „im Schlund jenen rettenden Reiz, der ihn aus der Starre erlöste“.

Mit elektrischen Reizen wollte man die Menschen aus dem ins Leben zurückholen

Ob jemand noch atmete, hatte man bis dahin nur mit ganz einfachen Mitteln feststellen können: Beispielsweise, indem man dem Bewusstlosen einen Spiegel vor den Mund hielt und prüfte, ob das Glas beschlug. Oder, indem man die Nase mit Daunenfedern kitzelte – folgte kein Niesen, schien das Leben erloschen. In den folgenden Ausstellungsräumen wird klar, wie Ärzte und Naturwissenschaftler versuchten, die Grenzen von Leben und Tod neu zu bestimmen. Ende des 18. Jahrhunderts ging man dazu über, durch elektrische Geräte, die an den Körper angeschlossen wurden, Reize zu setzen. So sollten Menschen, die noch zwischen Leben und Tod schwebten, zurückgeholt werden, erklärt Ruisinger. Auf einem anderen Tisch sind chirurgische Instrumente ausgestellt, die demselben Zweck dienten: Beim Aderlass sollten durch das Öffnen einer Vene mit dem Blut „verdorbene Säfte“ abfließen, außerdem wollte man durch gezielte Verbrennungen den letzten Funken Lebenskraft wieder entfachen.

Unter Ärzten und Wissenschaftlern galt jedoch die Devise: Nur die Verwesung könne vollständige Gewissheit über den Tod bringen. Aus diesem Grund begann man Leichenhäuser zu errichten, in denen ein Wärter die toten Körper solange auf Lebenszeichen hin überwachte, bis die Fäulnis eintrat. Die Hände und Füße der Aufgebahrten wurden mit Schnüren an einen Rettungswecker angeschlossen, sodass jede minimale Bewegung genügt hätte, den Wecker auszulösen und den Wärter zu alarmieren. Das erste Leichenhaus wurde 1792 in Weimar gebaut. Wie Ruisinger bei ihrer Recherche zur Ausstellung herausfand, wurde in München allerdings schon ein Jahr vorher ein bestehendes Gebäude dazu umfunktioniert. Es sei aber kein einziger Fall bekannt, sagt Ruisinger, in dem tatsächlich ein Scheintoter in einem Leichenhaus noch einmal erwacht ist, weshalb die Leichenhäuser irgendwann wieder verschwanden. Heutzutage gibt es lediglich Leichenhallen, die jedoch einen ganz anderen Zweck erfüllen: Angehörige nehmen dort vor der Bestattung vom Verstorbenen Abschied.

Das Leichenhaus in Ingolstadt wurde 1804 geplant und ab 1806 genutzt. Es befand sich am Westfriedhof. Der Plan zeigt den Grundriss. Bild: Stadtarchiv IN, Ulli Rössl

Die Angst der Menschen vor dem Tod hat sich geändert

Um den Tod eindeutig festzustellen, hat die Medizin inzwischen viel differenziertere Methoden. Seit Ende der 1960er Jahre wird sogar unterschieden zwischen dem Herztod, bei dem das Herz tatsächlich nicht mehr schlägt, und dem Hirntod, bei dem das Herz und alle anderen Organe noch funktionieren, die Beatmung maschinell erfolgt und der Mensch folglich noch lebendig wirkt.

Ob die Menschen immer noch Angst haben, lebendig begraben zu werden? Marion Ruisinger: „Ich denke, die Angst hat sich gewandelt. Die Menschen haben weniger Angst, lebendig in einem Sarg aufzuwachen, als davor, künstlich beatmet auf einer Intensivstation zu liegen.“

Auch der Arzneipflanzengarten ist in die Ausstellung miteinbezogen. Bild: Dorothee Pfaffel

Die Ausstellung „Scheintot – Über die Ungewissheit des Todes und die Angst, lebendig begraben zu werden“ wurde ursprünglich von H Neun Berlin konzipiert und von Marion Ruisinger erweitert und lokalisiert. Sie ist bis 13. September im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt (Anatomiestraße 18 bis 20) zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Informationen zum Begleitprogramm gibt es im Internet unter www.dmm-ingolstadt.de.