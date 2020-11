18:30 Uhr

Allerheiligen in Neuburg: Ein Moment zum Innehalten

Plus Zur Gedenkfeier im Alten Friedhof in Neuburg kamen heuer deutlich weniger Besucher. Stadtpfarrer Herbert Kohler formulierte Worte der Stärkung und Zuversicht.

Von Winfried Rein

Allerheiligen ohne ein Wort des Trostes und der Hoffnung, das wollte Pfarrer Herbert Kohler nicht akzeptieren. Also zog er hinter dem Kreuz durch den Alten Friedhof an der Franziskanerstraße, segnete alle Gräber und sprach von Zuversicht. Die Angehörigen der Verstorbenen nahmen es gerne auf.

Allerdings waren an diesem verregneten Sonntag deutlich weniger gekommen als in den früheren Jahren. Die Absperrbänder vor dem großen Kreuz symbolisierten die Unsicherheit im Pandemiejahr 2020. Hier galt auch im Freien Maskenpflicht und Abstand, das Singen gerät unter Verdacht und die Kürze der Kirchenfeiern zur Vorschrift.

In Neuburg verzichtete die Pfarrei St. Ulrich an Allerheiligen ganz auf einen Gang zum Friedhof

Es gab an Allerheiligen wohl kaum eine Pfarrei, in der der Pfarrer oder Kaplan wie gewohnt von Grab zu Grab ging. Die Geistlichen segneten pauschal von einem Punkt aus, einige Pfarreien wie etwa St. Ulrich im Ostend verzichteten ganz auf den gemeinsamen Gang zum Friedhof. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft war zur zentralen Gedenkfeier gekommen, aber ihre Ansprache zu Vertreibung und Versöhnung blieb heuer aus. Die Geistlichen machten das Beste aus der Situation, der Segen für die Gräber kam mit dem Regen „ohnehin von oben“, so Monsignore Vitus Wengert. Dass heuer der Ablass zu Allerheiligen ausnahmsweise gleich für den ganzen Monat gewonnen werden könne, hält er „für ganz praktisch.“

Kaplan Dominic Leutgäb zündet Kerzen für die Verstorbenen 2020 der Neuburger Pfarreiengemeinschaft an, hier sind es acht in Ried. Bild: Winfried Rein

Wieder seien heuer viel zu viele junge Menschen gestorben, sagte Pfarrer Herbert Kohler im Friedhof, „und zu oft mussten wir das Wort Krebs hören.“ Die Beerdigungen mussten - nach einem kurzen Totalverbot im März - mit großen Einschränkungen ablaufen. Meist konnte nur die engste Familie teilnehmen. „Ich kann aber sagen, dass ausnahmslos alle Bestattungen in Neuburg mit Würde und Pietät vorgenommen worden sind“, versichert der Stadtpfarrer. Das sei auch ein Verdienst des Unternehmens Faller und des Friedhofverwalters Holger Ringberger, der in jeder Situation und bei jedem Wetter zur Stelle sei.

Neuburgs Stadtpfarrer Herbert Kohler beschrieb das Sterben wie ein Schiff

Die Toten seien nicht einfach weg und verschwunden. Pfarrer Herbert Kohler beschrieb das Sterben wie ein Schiff, das hinausfährt, immer kleiner werde und am Horizont verschwinde. Aber gleichzeitig erreichten sie ihr Ziel in Gott, „und wir glauben, dass sie im Land der Verheißung angekommen sind.“ Dort wünschten sie sich, dass die Lebenden noch lange bleiben, „bis eines Tages die Leinen gelöst werden.“ Zum Segen für die Gräber sang Birgit Rein eindringlich „Meine Seele ist still in Dir“ und zum Abschluss kurz das „Ave Maria“.

Der Novemberanfang ist dem Gedenken an die Verstorbenen gewidmet, es ist ein Moment zum Innehalten. Allerheiligen nimmt die katholische Kirche als Hochfest zum Gedenken an ihre Heiligen – die bekannten und weniger bekannten. Heilige tragen nicht automatisch berühmte Namen. Die Kirche kennt zahllose unbekannte Heilige. Sie meint damit „Menschen, die auf Gott vertraut haben und von ihm heilig gemacht worden sind“. Den stillen Feiertag begehen in Deutschland nur fünf Bundesländer: Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Zu Allerseelen am Tag danach leuchten die Grablichter auf den Friedhöfen. Es ist der Tag des Gedenkens an die verstorbenen Angehörigen, Freunde und Bekannten, natürlich meist schon verbunden mit dem Friedhofsgang am 1. November.

Den Gedenktag für die armen Seelen gibt es nur in der römisch-katholischen Kirche. Protestantische Gläubige gedenken der Verstorbenen vor allem am Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, stets der Sonntag vor dem ersten Advent. Den Reformationstag, 31. Oktober, widmet die evangelische Kirche Martin Luther und dem Thesenanschlag 1517, der die Reformation einleitete. Das aus den USA herübergeschwappte Halloween ist heuer fast ganz untergegangen. Aber ein paar Kinder waren vor allem in den Stadtteilen doch unterwegs, um „Süßes oder Saures“ einzufordern.

