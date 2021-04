Alles "Zuagroaste"?: Wo Ingolstädter ihre Wurzeln haben

Plus Woher kommt der gemeine Ingolstädter? Aus der ganzen Welt. Doch die meisten, die in der Schanz wohnen, sind dann doch ziemlich heimatverbunden geblieben.

Genau 138.230 Einwohner hatte Ingolstadt zum Jahresende 2020. Und auch wenn all diese Menschen ihren Wohnsitz in der Schanz haben, sind doch die wenigsten von ihnen waschechte Schanzer und in der Stadt geboren. Ulrich Kraus vom Sachgebiet Statistik bei der Stadt Ingolstadt und seine Mitarbeiter haben jetzt untersucht, woher der Ingolstädter an sich stammt – aus welcher Region, aus welchem Land, von welchem Kontinent.

Dabei zeigt sich, dass zwar mittlerweile Menschen aus aller Herren Länder Ingolstadt ihre Heimat nennen, zumindest aber gut die Hälfte der Ingolstädter keinen weiten Umzug hinter sich hat. Denn über 50 Prozent der Schanzer stammen aus Bayern.

Untersuchung: Woher die Bürger in Ingolstadt stammen

Rund ein Drittel der Einwohner ist bereits in Ingolstadt geboren, das sind genau 46.734 Menschen. Vor allem bei den ganz Jungen liegt deren Anteil bei an die 80 Prozent. In den späteren Jahren leben vor allem Menschen in Ingolstadt, die nicht gebürtig von hier sind. So stammen 4813 Ingolstädterinnen und Ingolstädter aus den Nachbarlandkreisen innerhalb der Region 10. Nahezu die Hälfte aller Schanzer ist ursprünglich aus Oberbayern, und zwar laut Kraus genau 46,2 Prozent. Stark vertreten sind auch die Franken. Allein 2229 Mittelfranken haben den Weg nach Ingolstadt gefunden und sind an die Donau gezogen. Gefolgt von Niederbayern und Schwaben.

Bayerische Wurzeln haben gut die Hälfte aller Ingolstädter (53,3 Prozent). Dazu kommen noch knapp 18.400 Menschen, die in den 15 anderen deutschen Bundesländern geboren sind, im Lauf ihres Lebens aber irgendwann nach Ingolstadt gezogen sind – sei es beruflich oder privat. Besonders auf Baden-Württemberger hat Ingolstadt offenbar eine besondere Anziehungskraft. Danach folgen Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Laut Statistik jedenfalls sind rund zwei Drittel aller Schanzer in Deutschland geboren. Und nur 20 Prozent haben einen Geburtsort, der nicht in der Europäischen Union liegt.

Herkunft der Ingolstädter: Ganz aus der Ferne kommen nur sehr wenige

Ingolstädter, die im Ausland geboren sind – und das sind 46.100 – , haben ihre Wurzeln vor allen Dingen in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion (sieben Prozent aller Einwohner). Auf den weiteren Plätzen folgen Rumänien, das ehemalige Jugoslawien, die Türkei (drei Prozent) und Polen. Aber es leben auch 543 Menschen in Ingolstadt, die das Licht der Welt in Griechenland erblickt haben, und 608, die in Österreich geboren worden sind.

Ganz aus der Ferne kommen nur sehr wenige Ingolstädter. So stammt nur ein Prozent der Einwohner der oberbayerischen Großstadt aus Afrika, ein weiteres Prozent aus Amerika.

