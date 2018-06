Alles andere als ein 08/15-Projekt

Warum die Hotelpläne der VR Bank am Schrannenplatz eine gute Idee sind.

Einem geschenkten Gaul, lehrt ein Sprichwort, schaut man nicht ins Maul. Wenn das auch im realen Leben immer so wäre, dann wäre Neuburg am Schrannenplatz in absehbarer Zeit um ein Einkaufszentrum und ein ansprechendes, lange ersehntes Hotel in dieser Größenordnung samt attraktivem Restaurant auf dem Dach reicher. Und nichts anderes als ein deutliches, positives Votum für das Großprojekt muss man vom Stadtrat erwarten.

Denn das Vorhaben in dieser prominenten Lage ist ein Schub für die Innenstadt und die heimische Wirtschaft und passt zum wachsenden Neuburg, das bald auch ein Hochschulstandort sein wird. Das renommierte Familienunternehmen Stoffel hat als Mitinvestor zudem alles andere als eine 08/15-Planung zu bieten. Eine ansehnliche Häusergiebelfront auf Schrannenplatzseite und vor allem das hochgelegene Restaurant auf dem Hotel mit gigantischem Ausblick machen das Projekt zu etwas Exklusivem für die Stadt.

Doch es würde an ein Wunder grenzen, wenn dieses Projekt keine Gegner hätte. Aller Voraussicht nach wird es diese unter anderem auch unter den Stadtpolitikern geben. Sie könnten vielleicht die massive Bauweise, die Höhe der Gebäude oder die angesichts der neuen Geschäfte fehlenden Stellplätze für die Besucher der Innenstadt kritisieren. Doch die zu erstellen, ist nicht Aufgabe der VR Bank und ihres Projektpartners, sondern die der Stadt.

Wenn Investoren 20 Millionen Euro aufbringen wollen, um Neuburg mit einem innovativen Vorhaben wie diesem vorwärts zu bringen, dann sollte man nicht noch einmal aufs Spiel setzen, dass daraus nichts wird – sondern eher an das Sprichwort oben denken.

