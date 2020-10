00:32 Uhr

Alles anders im Altstadttheater

Termine werden nachgeholt und es gibt neue Spielorte

Lange war nicht klar, wie es weitergehen kann im Ingolstädter Altstadttheater. Denn der Theaterraum in der Kanalstraße kann unter den aktuellen Umständen bis auf Weiteres nicht genutzt werden. Nun aber gibt es neue Kooperationen und damit auch neue Spielstätten:

Die Erfolgsproduktion des Sommers „Anderthalb Meter“ wird an sechs Terminen (Donnerstag, 8. Oktober; Freitag, 9. Oktober; Montag, 12. Oktober, Dienstag, 13. Oktober; Mittwoch, 14. Oktober, und Donnerstag, 15. Oktober) als Indoor-Version in der Hauptstelle der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt am Rathausplatz zu sehen sein. Auch das nächste Stück wird an einem ungewohnten Ort stattfinden: Die neue Komödie „Arthur & Claire“ mit Amelie Bauer und Martin Müller (Regie: Leni Brem-Keil, Premier: 1. Oktober) ist in einer Kooperation mit dem Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Obbayern Nord und Ingolstadt (BBK) in der Harderbastei am Oberen Graben zu sehen. Termine sind am 16., 17., 18. und 23. Oktober, jeweils um 20.30 Uhr. Und auch die Ersatztermine für einige Gastspiele finden in der Harderbastei ein neues Zuhause, so der Liederabend von Anna Janina „Ein liederliches Stück“ am 3. Oktober (Ersatztermin für den 27. März) um 20.30 Uhr.

Außerdem steht nun auch fest, dass einige Termine nicht nachgeholt werden können, sondern abgesagt werden müssen. Die entfallenen Vorstellungen von „David Bowie: Not me“ (3. und 4. April) und „Die Tür nebenan“ (5. und 6. April sowie 27. und 28. Mai) können aufgrund der aktuell geltenden Bestimmungen nicht mehr gezeigt werden. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben oder für andere Vorstellungen des Altstadttheaters umgetauscht werden. (nr)

