Alles für den schönsten Tag im Leben

Hochzeitsmesse im Neuburger Schloss.

Helmut Kleinert lädt am kommenden Sonntag, 8. September, wieder ins Neuburger Schloss ein. Besucher erwarten mehr als 50 Aussteller aus allen Bereichen rund um das Thema Hochzeit. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren Aussteller aus einem Umkreis von 80 Kilometern ihre Dienstleistungen, Ideen und Produkte.

Die angehenden Brautleute und ihre Gäste finden alles von neuen Trends der Hochzeitsmode und Floristik über Trauringe und Schmuck, Drucksachen, Dekoration sowie Caterer bis zu Anbietern von besonderen Räumlichkeiten für den „schönsten Tag des Lebens“. Angebote gibt es auch von Künstlern für besondere Einlagen und Bands.

Neu bei der Hochzeitsmesse ist die Modenschau im Grünen Saal. Das Brautatelier aus Baar-Ebenhausen präsentiert die neuesten Brautmoden um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt Pascal Appel von „Unvergesslich Event und Lifestyle“ mit seinem Team. Ein weiterer Höhepunkt wird um 16 Uhr die Verlosung von Preisen (am Stand von DJ Helmut Kleinert) mit einem Gesamtwert von über 2000 Euro.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Zahlreiche neue Aussteller haben bereits ihre Teilnahme zugesagt: „Aufgrund der erweiterten Räumlichkeiten können wir aber immer noch Aussteller aufnehmen“, sagt Kleinert. Sein Ziel ist es, den Besuchern alle Möglichkeiten einer Hochzeit und des Rahmenprogramms aufzuzeigen: vom Junggesellenabschied bis zu historischen Fahrzeugen. „Aber gerade auch neuen und ausgefallenen Ideen wollen wir eine Plattform bieten“, so Kleinert.

Der Eintritt kostet 8 Euro. Er ist gleichzeitig ein Wertgutschein, der bei den meisten Ausstellern bei einem Einkauf oder Buchung als Rabatt mit eingelöst werden kann.

Wer in den kommenden Wochen und Monaten heiraten möchte – aufgepasst! Die Neuburger Rundschau verlost 3 x 2 Karten unter ihren Lesern für die Neuburger Hochzeitsmesse. Wer mitmachen möchte, schickt einfach bis Mittwoch, 4. September, eine Mail mit dem Stichwort „Hochzeit“ an gewinnen@neuburger-rundschau.de. Name, Mailadresse und eine Telefonnummer bitte mit angeben, damit wir die Gewinner benachrichtigen können. Sie werden telefonisch informiert. (nr)

