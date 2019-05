15.05.2019

Alles neu beim Schrobenhausener Volksfest

Am Donnerstag geht’s los mit dem Bieranstich. Fünf Tage Spektakel mit vielen Attraktionen

Zum 52. Mal öffnet das Schrobenhausener Volksfest morgen seine Pforten und präsentiert sich runderneuert mit neuem Konzept, neuer Anlage, neuen Angeboten und einem neuen Termin. Zusammen mit Martha Stief und Michaela Kemper von der Ingolstädter Festzeltgastronomie Lanzl hat Umberto Freiherr von Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach das Konzept umgekrempelt und das Volksfest auf neue Beine gestellt.

Los geht’s am Donnerstag, 16. Mai, um 18 Uhr mit einem Standkonzert in der Lenbachstraße mitten in der Altstadt. Der Umzug der Vereine endet am Festplatz, wo um 19 Uhr der traditionelle Bieranstich den offiziellen Start markiert. Bis 22 Uhr wird dann gefeiert unter dem Motto „Party im Stadl“. Der Freitag ist der Tag der Vereine und Betriebe. Am Samstag kommen beim Kindernachmittag die jüngsten Besucher von 14 bis 18 Uhr auf ihre Kosten. Ermäßigte Preise gibt es auf dem ganzen Festgelände und auch im Bierzelt.

Das Außengelände ist voll ausgebucht und verspricht Zerstreuung für jeden Besucher, unter anderem beim Autoscooter, bei Schieß- und Losständen, dem Phoenix, einem Riesenrad oder dem Labyrinth.

Der Sonntag wartet mit einem Oldtimertreffen und einer Premiere auf: dem Fahrradflohmarkt. Zum Mittagstisch spielt das Evergreen duo. Ab 18 Uhr wird das Geheimnis der Spargelkönigin gelüftet, die gegen 19.30 Uhr gekrönt wird. Am Montag lädt die Stadt Schrobenhausen ihre Senioren über 70 ein zu einem gemütlichen Nachmittag und einer Freimaß mit halbem Hendl. Abends wird es dann politisch. Die Europaabgeordnete Monika Hohlmeier spricht im Festzelt, bevor ein Feuerwerk das fünftägige Feiern beendet.

Parkplätze sind hinter dem Festplatz auf der grünen Wiese vorhanden. Die Maß Bier kostet 7,90 Euro, und wer sie noch günstiger haben will, kauft für sich und Freunde einen „Wiesnpack“ mit 20 Maß und zehn Hendl, die im Gasthof Stief gleich nebenan zu haben sind. (amei/nel)

