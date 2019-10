vor 6 Min.

Alles nur Hokuspokus?

Die Ingolstädter Zaubertage beginnen wieder. Dieses Programm ist geboten

Die 23. Ingolstädter Zaubertage stehen vor der Tür. Sie finden heuer vom 9. bis 23. November statt – unter anderem mit dem Catello Zaubermenü.

Vor dreizehn Jahren war die Idee geboren, in Ingolstadt Zauberkunst anzubieten, bei der man so nah wie möglich am Künstler ist. Sven Catello lud damals zum „Zaubermenü – Programm 1“ ein und die Zuschauer konnten neben einem Menü eine einstündige Zaubershow genießen. An dem Konzept hat sich nichts geändert. Doch mittlerweile gibt es vier verschiedene Programme und im September hatte das fünfte Programm Premiere. Die nächsten Vorstellungen finden am Samstag, 26. Oktober, Samstag, 23. November und Freitag, 13. Dezember statt. Wie gewohnt finden die Veranstaltungen im NH Hotel, dem ehemaligen Ambassadorhotel in der Goethestraße, statt. Zusammen mit den Zuschauern vollbringt Sven Catello magische Wunder, liest Gedanken, erzählt skurrile und persönliche Geschichten und zeigt physikalische Unmöglichkeiten. Karten und aktuelle Informationen findet man auf www.catello.de, an der Information im Westpark und der Touristeninformation am Rathausplatz.

Für die 23. Ingolstädter Zaubertage wurden mehrere Künstler engagiert: Mit Desimo, dessen Zaubershow im Altstadttheater am Samstag, 9. November, um 19.30 Uhr stattfindet, kommt ein bekannter Zauberkünstler nach Ingolstadt. Der Einlass ist bereits um 19 Uhr. Gezaubert wird auch im Westpark, mit Ben Profane, Jens Keidel und Sven Catello, die für freien Eintritt am Samstag, 9. November, von 11 bis 15.15 Uhr auftreten. Am Samstag, 9. November, um 16 Uhr gibt es für Kinder ab vier Jahren im Altstadttheater die Show „Kinder im Zauberland“. Einlass ist fünfzehn Minuten vor Beginn. Weitere Termine für diese Show sind Sonntag, 10. November beim Zum Gutmann (Am Graben 36 in Eichstätt), Beginn: 15 Uhr, Einlass: fünfzehn Minuten vor Beginn und Samstag, 16. November, und Sonntag, 17. November, im Altstadttheater, Beginn: 15 Uhr, Einlass: fünfzehn Minuten vor Beginn.

Auch bei „Zaubern im Bus“ mit Sven Catello, Bert Rex und Frank Grabowski, gab es im vergangenen Jahr großen Andrang. Der „Zauberbus“ fährt am Freitag, 15. November, um 15, 16 und 17 Uhr. Die Abfahrt ist am Rathausplatz und der Eintritt ist frei. Die Show „Profane Zeiten“ mit Ben Profane ist eine originelle Mischung aus Comedy, Jonglage, erstaunlicher Zauberei und guter Laune. Sie findet am Sonntag, 17. November, um 19.30 Uhr im Altstadttheater statt, der Einlass ist um 19 Uhr. Ein ums andere Mal kreiert Ben Profane aberwitzige Situationen, bei denen sich seine Zuschauer zwischen Faszination, Furcht und Begeisterung nur schwer entscheiden können.

Weitere Veranstaltungen der Zaubertage sind: „Sven Catello Verblüfft!“: Sonntag, 10. November, um 10 Uhr, Zum Graben in Eichstätt, Einlass: 17.45 Uhr; „Magic Dinner“: Freitag, 15. November, um 19 Uhr, Hotel Domizil; „Magie auf die harte Tour“: Samstag, 16. November, um 19.30, im Altstadttheater, Einlass: 19 Uhr. (nr)

