vor 55 Min.

Alles unter Corona- Vorbehalt

HGV Burgheim traf sich, um das Nötigste zu besprechen

Unter Einhaltung der coronabedingten Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen hat die Handels- und Gewerbevereinigung (HGV) Markt Burgheim e.V. am Montag, 26. Oktober, ihre Jahreshauptversammlung 2020 durchgeführt. Die satzungsgemäß erforderliche Tagesordnung wurde in der nötigen Kürze vorgetragen, besprochen und anschließend der Vorstandschaft auf Antrag der Kassenprüferinnen die Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr erteilt.

Inhaltlich gab es wenig zu berichten, da auch die Aktivitäten der HGV seit Beginn der Corona-Pandemie auf ein Minimum zurückgefahren waren. Lediglich der Burgheimer Zwoaring wurde in vollem Umfang weitergeführt und wird von den Lesern nach wie vor gut angenommen. Was die Planungen für das kommende Jahr betreffen, steht alles unter Corona-Vorbehalt. Wichtig ist den Unternehmern, dass die Handlungsfähigkeit der Wirtschaft erhalten bleibt. Fest steht jedoch schon heute, dass die für Frühjahr 2021 anstehende Gewerbe- und Regionalschau nicht in der bisherigen Form abgehalten werden kann. Aktuell werden dazu Alternativen geprüft. Nach weniger als einer halben Stunde war die Sitzung offiziell beendet. (nr)

