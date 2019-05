18.05.2019

Als Dank fürs Engagement freier Eintritt aufs Schloßfest

Landratsamt verlost Einlasskarten unter Besitzern der Bayerischen Ehrenamtskarte. Wie man dazu kommt

In Kürze ist es wieder soweit: Edle Fürsten, wagemutige Gaukler und fröhliches Bauernvolk werden beim Schloßfest vor der Renaissancekulisse der Neuburger Altstadt zahlreiche Besucher verzaubern. Mit etwas Glück können Besitzer einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte das legendäre Treiben bei freiem Eintritt verfolgen.

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen verlost Einlasskarten für das erste Schloßfest-Wochenende vom 28. bis 30. Juni inklusive Gutschein für zwei Getränke. Nachdem der Organisator, der Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg e. V.“, heuer das 25. Schloßfest feiern kann, stellt der Verein insgesamt 25 Einlasskarten für die Verlosung zur Verfügung.

Teilnahmeberechtigt sind alle Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar.

Die Teilnahme erfolgt durch Anmeldung mit dem Stichwort „Ehrenamtskarte“ per E-Mail an ehrenamtskarte@lra-nd-sob.de, per Post ans Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Ehrenamtskarte, Platz der Deutschen Einheit 1, 86633 Neuburg an der Donau, telefonisch unter 08431/57-534 oder -531 oder über das Kontaktformular auf der Webseite im Internet unter www.neuburgschrobenhausen.de/ehrenamt.

Die Gewinner werden durch Losverfahren ermittelt. Um im Falle eines Gewinnes erreichbar zu sein, ist unbedingt eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse anzugeben. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 23. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahmebedingungen können auch auf der Webseite www.neuburg-schrobenhausen.de/ehrenamt eingesehen werden. (nr)

Fragen und Anregungen nimmt Regina Dorwarth vom Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement entgegen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 08431/57?534 oder E-Mail: ehrenamtskarte@lra-nd-sob.de.

Themen Folgen