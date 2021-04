Als Dankeschön in der Pandemie: AWO schenkt Mitarbeitern freien Tag

Der schwäbische Wohlfahrtsverband und sein Gesamtbetriebsrat haben einen gesonderten freien Tag für die rund 3000 Beschäftigten beschlossen - als Dankeschön während der Krise.

Am Freitag, 30. April, ist die Geschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Schwaben in Stadtbergen geschlossen – wegen eines ganz besonderen Ruhetags, den das Unternehmen und sein Gesamtbetriebsrat den rund 3000 AWO-Beschäftigten in ganz Schwaben gönnt. Der Gedanke dahinter: Angesichts der wieder stark gestiegenen Infektionszahlen verschafft der Wohlfahrtsverband seinen Mitarbeitenden eine Möglichkeit, sich aus dem Corona-Geschehen zurückzuziehen und sei es nur für einen Tag, an den sich ein freies Wochenende inklusive Maifeiertag anschließt. Mit der AWO-Maßnahme verbunden ist zudem ein Dank für die außerordentlichen Leistungen während der gesamten Dauer der Pandemie.

Freier Tag für Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt

In den rund 100 Einrichtungen und Diensten der AWO Schwaben wird es nicht möglich sein, dass alle Mitarbeitenden gleichzeitig freinehmen und folglich alternative Termine mit den Leitungen vereinbaren müssen. Insbesondere in den Seniorenheimen, Kindertageseinrichtungen und Fachkliniken muss der Betrieb schließlich auch am 30. April weiterlaufen. Geöffnet haben müssen zum Beispiel die Sozialpädagogische Familienhilfe und natürlich die Verwaltung im AWO-Sozialzentrum Neuburg. (nr)

