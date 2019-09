23.09.2019

Als Ehrenamtlicher zu den Barockkonzerten

Soziales Wer eine Bayerische Ehrenamtskarte und ein wenig Glück hat, kann Karten für die Barockkonzerte gewinnen

Neuburg Unter dem Motto „Frauen inspirieren“ widmen sich die diesjährigen Neuburger Barockkonzerte starken Frauen in der Musik. So kommen vom 10. bis 13. Oktober international renommierte Musi-kerinnen – und auch Musiker – mit spannenden Konzertprogrammen nach Neuburg. Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen verlost für die Konzerte am Donnerstag, 10. Oktober, einmal zwei Eintrittskarten, für Samstag, 12. Oktober, zweimal je zwei Eintrittskarten und für Sonntag, 13. Oktober, einmal zwei Eintrittskarten.

Die Konzertreihe beginnt am Donnerstagabend mit dem Ensemble Spirit of Musicke. Die vier Musikerinnen präsentieren Barockmusik von teilweise unbekannten Komponistinnen. Das Konzert findet im Ottheinrichsaal des Neuburger Schlosses statt. Am Samstagabend folgen das Ensemble Il Pomo d’Oro und die junge Sopranistin Inga Kalna mit Arien von Georg Friedrich Händel und Instrumentalwerken von Maddalena Lombardini-Sirmen und Antonio Vivaldi im Kongregationssaal. Mit Musik von Clara Schumann überraschen die Geigerin Chouchane Siranossian und Els Biesemans am Hammerflügel am Sonntagabend in der Provinzialbibliothek.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, kann sich nur für einen Termin bewerben (Konzertwunsch bitte angeben). Teilnehmen können alle Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte (ausgegeben durch das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen) durch Anmeldung mit dem Stichwort „Ehrenamtskarte“ per E-Mail an ehrenamtskarte@lra-nd-sob.de, telefonisch unter 08431/57534 oder unter 57531 oder über das Kontaktformular auf der Webseite www.neuburg-schrobenhausen.de/ehrenamt. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. Teilnahmeschluss: Freitag, 27. September. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kontakt Rückfragen werden telefonisch unter 08431/57 534 (oder - 531) oder per E-Mail an ehrenamtskarte@lra-nd-sob.de beantwortet.

