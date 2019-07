vor 41 Min.

Als die Bilder tanzen lernten

Am Samstag wurden die Audi Sommerkonzerten eröffnet. Zum Auftakt gab es „Fantasia - Disney live in concert“. Es spielt die Philharmonie Salzburg.

Wie Musik und Film zum Auftakt der Audi Sommerkonzerte zusammenkamen

Von Tobias Böcker

Er lehrte die Bilder tanzen. Walt Disney drehte den Spieß damals einfach um: Nicht Musik zum Film, sondern Filme zur Musik schuf er 1940 mit seinen Trickfilmsequenzen „Fantasia“, deren Remake „Fantasia 2000“ das Konzept mit den Mitteln moderner Animation aufnahm. Eine Mischung aus beiden Filmen, je zur Hälfte aus der alten Welt des Zeichentischs und der neuen der Computer zeigte das Auftaktkonzert der diesjährigen Audi Sommerkonzerte am Samstag in der Halle GVZ B einem faszinierten Publikum. Live begleitet von einem über hundertköpfigen Orchester!

Ein Konzert für die ganze Familie war das, Kinder und Eltern, Jugendliche und junge sowie jung gebliebene Erwachsene. Das Konzept der künstlerischen Leiterin Lisa Batiashvili ging voll auf. Deutlich bunter gemischt als üblich war das Publikum. Aber auch klassische Konzertgänger kamen auf ihre Kosten, war das Programm doch gespickt mit überaus anspruchsvollen Werken der einschlägigen Tradition: Zum Auftakt der erste Satz aus Beethovens Fünfter Symphonie, zur Pause Strawinskys „Feuervogel“, auch Tschaikowskys „Nussknacker“, Edgar Elgars „Pomp and Circumstance“ oder Claude Debussys „Claire de lune“ ließen die Klassik-Herzen höher schlagen.

Das junge, frische, dynamische Orchester der Philharmonie Salzburg setzte unter der Leitung von Elisabeth Fuchs einen um den anderen Glanzpunkt in den Tanz der Schmetterlinge, den Blitzschlag der Götter, den Elfenreigen, die Feuersbrunst oder das Ballett der Nilpferde. Kaum sattsehen mochte man sich an den filmischen Ideen der Disney-Werkstatt mit Mickey Mouse als Zauberlehrling oder Donald Duck als Hausmeister der Arche Noah, kaum satthören an den opulenten Klängen der Musik, die doch der eigentliche Star des Abends war.

Natürlich lebt Disneys Konzept auch von kitschigen Momenten, von Klischees und Übertreibung, aber sei’s drum: Überwältigender kann klassische Musik kaum vermittelt werden, zumal an ein junges Publikum, das für die Klassik erst gewonnen werden soll.

Besonderes Schmankerl am Rande: Ein Kreativwettbewerb unter den Kindern von Audi Mitarbeitern brachte fünfzig Einsendungen. Ein Teil davon war vor dem Konzert und während der Pause auf der Leinwand zu bestaunen. Fünf Kinder, die aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgegangen waren, waren mit ihren Familien zum Konzert eingeladen. Sie waren schließlich ebenso in den Bann gezogen wie alle anderen.

Die Sommerkonzerte bieten bis zum 14. Juli neun weitere Konzerte im Ingolstädter Stadttheater, im museum mobile, in dem einen oder anderen Wohnzimmer sowie bei zwei Open Airs im Klenzepark.

Das ganze Programm ist im Netz unter

www.sommerkonzerte.de

Themen Folgen