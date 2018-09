vor 41 Min.

Als in Neuburg noch Gefahr von „Eisstößen“ drohte

In den „Neuburger Ansichten“ stellen wir historische Postkarten vor. Diese zeigt gefährliche Eisschollen, wie es sie früher noch öfter gab.

Von Roland Thiele

Über Jahre schlummerten sie vergessen in Kisten auf dem Dachboden eines Hauses der Familie Habermeyer in Neuburg und behielten ihre Geheimnisse für sich. Bis sie eines Tages entdeckt wurden und der Welt einen Blick auf Neuburg und die Umgebung präsentierten, der sogar Experten überraschte. Historische Postkarten aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Stadtheimatpfleger Roland Thiele hat sich der Fundstücke angenommen und die Texte auf den Rückseiten entziffert. In unserer Serie „Neuburger Ansichten“ stellen wir sie vor. Heute geht es um den Blick auf Donau und Stadt aus dem Jahr 1929.

Die Ansicht vom nördlichen Donauufer aus zeigt im rechten Mittelfeld ein Inselgebäude, wohl das ehemalige Malzmühlhaus A 36, heute ein Wohnhaus. Zu sehen ist der Westteil dieses Gebäudes, der hakenförmig an den Hauptbau angebaut ist. Der gesamte Trakt ist heute mit dem Einbau von Wohnungen modernisiert. Der östlich davor liegende unbebaute Teil der Insel – auf dem ein Mann steht – ist offenbar auch von den Eismassen, wie die ganze Donau von übereinander geschichteten Eisschollen, zugedeckt.

Warum in Neuburg damals Gefahr von „Eisstößen“ drohte

Solche Eisstöße gab es in den vorigen Jahrhunderten öfter. Der Druck der Eismassen bedrohte häufig und zerstörte manchmal die hölzerne Donaubrücke. Das durch das Eis aufgestaute Wasser konnte, besonders wenn der Eisstau brach, zu verheerenden Hochwassern mitten im Winter führen. Das Eis brach – wie wir aus einer Randnotiz erfahren – am 29. März 1929 um 16 Uhr.

Im oberen Teil des Bildes sehen wir die Altstadt mit dem Schloss und die Bebauung in der Unteren Stadt am Donaukai. Auf der linken Bildseite ist das Rückgebäude des Alten Doverlbräu und daneben mit einem geschweiften Giebel der Poststadel neben dem Gasthaus zur Post zu sehen.