Alte Gehöfte müssen Polder weichen

In Riedensheim läuft alles nach Plan, derzeit rollen die Bagger am südlichen Ortsrand. Flussaufwärts haben die Arbeiten am Grundwassermodell erst begonnen.

Von Norbert Eibel

Mit dem Abriss der Höfe von Josef Köpf und Josef Müller am südlichen Ortsrand von Riedensheim verschwinden zwei prägende Gebäudeensemble im Rennertshofener Ortsteil für immer. Die Anwesen hatte das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt von den inzwischen verstorbenen Eigentümern erworben, dieser Tage werden die Gebäude komplett abgetragen, denn im Umgriff des neu gebauten Polders gelegen, würden sie im Falle der Flutung teilweise unter Wasser stehen. Im Zuge der Bauarbeiten muss auch die Riedensheimer Kläranlage aufgelöst werden. Derzeit laufen die Planungen für die Trassenführung einer Druckleitung, in der das Abwasser in die Kläranlage in Stepperg gepumpt wird.

Ende 2019, schätzt Behördenleiter Martin Mayer, werden die Bauarbeiten in Riedensheim abgeschlossen sein. Dann kann die Riesenwanne ihrer Bestimmung übergeben werden. Ein paar Flusskilometer stromaufwärts dagegen haben konkrete Planungen noch gar nicht begonnen. Für den umstrittenen, mehr als doppelt so groß geplanten Polder an der Landkreisgrenze ist Anfang des Jahres der Auftrag für das nötige Grundwassermodell an ein Konsortium zweier Ingenieurbüros vergeben worden. „Diese Modelle sind sehr kompliziert. Es dauert sehr lange, bis alle maßgeblichen Faktoren verifiziert sind“, sagt Wasserwirtschaftamtschef Mayer dazu. Er glaube kaum, dass innerhalb eines Jahres ein Ergebnis vorliegen werde. Mit dem Grundwassermodell steht und fällt dieser Polder, wurde stets von den zuständigen Stellen in München kommuniziert. Die Betriebssicherheit sei ein K.o.-Kriterium, hatte die vormalige Umweltministerin Ulrike Scharf bei Bürgerversammlungen und Dialogveranstaltungen mehr als einmal verkündet. Doch es könnte auch noch ganz anders kommen.

Der neue Ministerpräsident Markus Söder hat kurz nach seinem Amtsantritt vor Ostern angedeutet, dass das gesamte Hochwasserkonzept nochmals auf den Prüfstand kommt. Und Söder hat erst vor Wochenfrist mit dem Aus für die umstrittene Skischaukel am Riedberger Horn im Oberallgäu bewiesen, dass er angesichts der Landtagswahlen im Oktober bereit ist, umstrittene Projekte seines Vorgängers Horst Seehofer zu kassieren. Noch dazu gab es weitere Bewegungen an der Spitze der für den Hochwasserschutz maßgeblichen Institutionen: Schon vor Jahresfrist rückte Martin Mayer für den nach München beförderten Christian Leeb als Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt nach. Und im Zuge der Kabinettsumbildung ersetzte Vorgänger Marcel Huber Umweltministerin Ulrike Scharf.

In dessen Haus gibt man sich derzeit freilich noch bedeckt. Auf Anfrage der Neuburger Rundschau verlautbarte ein Sprecher des Umweltministeriums: „Zum Schutz von 120000 Menschen entlang der Donau vor extremen Hochwasserereignissen werden verschiedene geeignete Standorte geprüft. Der Dialog vor Ort läuft. Für den Standort Bertoldsheim steht die Grundwasser-Modellierung noch am Anfang. Es gilt nach wie vor: Mögliche gesteuerte Flutpolder entlang der Donau werden nur realisiert, wenn für bebaute Gebiete keine Verschlechterung infolge der Grundwassersituation entsteht.“

In den Anliegergemeinden setzt man derweil auf ein Umdenken der maßgeblichen Stellen. Für Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck ist der zähe Planungsprozess eher ein Indiz dafür, dass der politische Wille, das Hochwasserkonzept gegen den Willen der Menschen vor Ort durchzusetzen, am Erlahmen ist. „Es kann nicht so sehr pressieren, denn wenn man wirklich mit Nachdruck dran wäre, wäre schon was passiert.“ An seiner grundsätzlichen Meinung macht er keinen Hehl: „Zwei Polder in einer Gemeinde, diese Belastung ist zu groß. Punkt!“

Sein Burgheimer Kollege Michael Böhm ist skeptischer und befürchtet, das neue Köpfe nicht unbedingt neue Ideen bringen. „Ich befürchte, dass andere auf den Plan treten und der unselige Flutpolder im Einvernehmen bleibt.“ Die große Chance, mit einem Nationalpark Donau-Auen einen Polderbau auszuhebeln, scheint vertan, befürchtet Böhm. Markus Söder könnte auch diese Seehofer-Idee kassieren. „Diejenigen, die massiv gegen den Nationalpark Stimmung gemacht haben, tragen die Verantwortung, wenn der Polder kommt“, hat er eine klare Botschaft.

Keine Zeit verlieren wollen deshalb die organisierten Gegner am Donaunord- und Südufer. BI-Sprecher Peter von der Grün hat Marcel Huber vor einigen Jahren am Rande eines Starkbierfestes in Rennertshofen kennengelernt. „Wir haben damals mit ihm über den Polder diskutiert. Er hat sich unsere Argumente und Sorgen angehört, war aber sehr reserviert.“ Das möchte man ändern und den neuen Umweltminister einladen. „Wir fahren ab sofort zweigleisig“, kündigt von der Grün an. Man setzte auf das Grundwassermodell, suche aber verstärkt den Dialog mit München. (mit mg)

