Wie Corona den Tourismus im Altmühltal trifft

Corona hat im Naturpark Altmühltal für leere Hotels und Gaststätten gesorgt. Wie die Region aus der Krise kommen möchte und wie Gravelbikes dazu beitragen sollen.

Die Sommer im Altmühltal sehen normalerweise so aus: Zahlreiche Radler fahren entlang des Flusses, machen Rast in einer der vielen Gaststätten entlang des Wegs. Freundesgruppen paddeln auf der Altmühl und freuen sich am Ende des Tages über einen Grillabend auf einem der Campingplätze, auf dem sie übernachten. Senioren bummeln durch die alten Städte und besuchen Kirchen und Museen. Familien suchen in einem der Besuchersteinbrüche nach Fossilien und hoffen, vielleicht dabei einen Archaeopteryx zu finden. Zumindest bis vor zwei Jahren war das so. Doch dann kam Corona und alles änderte sich. Die Hotels blieben leer, die Gaststätten ebenso, auf der Altmühl paddelte niemand mehr und auch in den Museen gab es keine Besucher.

Der Naturpark Altmühltal sieht auch Chancen nach der Corona-Krise

Die beiden vergangenen Jahre hat die Tourismusbranche in der Region schwer getroffen. Von den „größten Verwerfungen in der Tourismusbranche im Naturpark Altmühltal seit der Gründung des Verbandes im Jahr 1951“ sprach dann auch Christoph Würflein, Geschäftsführer des Tourismusverbands Naturpark Altmühltal bei der Mitgliederversammlung. Hier waren dann auch die Auswirkungen der Corona-Krise das beherrschende Thema. Aber es ging auch um die Chancen, die sich für den Naturpark nach dieser Zeit ergeben können.

Positiv überrascht waren die Tourismus-Experten vor allem davon, dass sich der Tourismus im Sommer 2020 – trotz der damals geltenden Einschränkungen – schnell erholt habe. Und auch von aktuellen Urlaubs-Trends, die durch die Corona-Krise verstärkt werden, könnte die Region profitieren.

Wegen Corona: Urlauber wollen lieber Urlaub in Deutschland machen

Zu diesen Trends gehören die Rückbesinnung auf Nahziele, die auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind, sowie das Interesse an Natur und regionalen Produkten. „Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass die Deutschen sich für Urlaub in der Heimat begeistern lassen. Jetzt gilt es, diesen Schwung zu nutzen und unter den neuen Gästen Stammgäste zu gewinnen“, blickte Landrat Alexander Anetsberger als erster Vorsitzender des Tourismusverbands Naturpark Altmühltal in die Zukunft. Um von den Trends langfristig zu profitieren, werden aber auch Investitionen nötig sein. Im Bereich nachhaltige Beherbergungsangebote, die auch mit Ästhetik und Design punkten, sieht Würflein noch Ausbaumöglichkeiten. Für den durch die Krise besonders stark betroffenen Tagungstourismus gebe es ebenfalls Chancen. Fraglich aber sei, ob dieser je wieder das Vorkrisenniveau erreichen werde.

Der Tagestourismus hat im Altmühltal zugenommen

Während die langfristige touristische Entwicklung nach der Krise noch kaum abzuschätzen ist, hat der Naturpark Altmühltal im vergangenen Jahr auf die kurzfristigen Veränderungen schnell reagiert. Um dem Anstieg beim Tagestourismus gerecht zu werden und „Over-Crowding“ an beliebten Ausflugszielen entgegenzuwirken, wurde bereits 2020 die Kampagne „Psst (fast) geheim“ gestartet, die für weniger bekannte Wege und Sehenswürdigkeiten wirbt. Diese wird seit 2021 durch das Besucherlenkungskonzept „Miteinander. Ja, natürlich!“ ergänzt, das sowohl vor Ort als auch digital Alternativen aufzeigt und die Ausflügler an wichtige Verhaltensregeln erinnert. Beim Bootwandern soll ein digitales Ampelsystem in Zukunft davor warnen, wenn der Wasserstand der Altmühl für Kanutouren zu niedrig ist.

Im Altmühltal wird es neue Radrundtouren geben

Bei den touristischen Angeboten soll auch 2022 das Radfahren besonders im Fokus stehen. Leuchtturm ist dabei weiterhin der Altmühltal-Radweg, der laut ADFC zu den zehn beliebtesten Fahrradwegen in Deutschland gehört. Ein neuer Angebotsschwerpunkt sind Radrundtouren. Dafür wurden 15 Strecken ausgewählt, die in der neuen Radwegekarte des Naturpark Altmühltal sowie online vorgestellt werden sollen. Für das kommende Jahr steht die Eröffnung des GeoRadwegs Altmühltal an.

Außerdem will der Naturpark Altmühltal den Gravel-Bike-Trend aufgreifen und eigene Touren entwickeln. Würflein betonte, dass beim Graveln weniger Konflikte mit dem Naturschutz oder den Wanderern zu erwarten seien als beim Mountainbiken. (nr)