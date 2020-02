11.02.2020

„Altmühltaler-Weiderind“ als neue Marke

Zum „Altmühltaler Lamm“ kommt nun ein neues Qualitätsprodukt für die Naturpark-Region. Viele Landwirte und Metzger zeigen bereits großes Interesse am Projekt. Was das Ziel der Regionalinitiative ist

Eine aus Leader-Mitteln geförderte und im Oktober vergangen Jahres fertiggestellte Analyse hat ergeben, dass es im Naturpark Altmühltal grundsätzlich Realisierungschancen für eine Marke und ein Qualitätsprodukt „Altmühltaler Weiderind“ gibt. Eine gelungene Symbiose aus Naturschutz und regionaler Kulinarik im Naturpark Altmühltal gibt es ja bereits mit dem „Altmühltaler Lamm“. Jetzt geht das neue Projekt in die Umsetzungsphase.

In der Anlaufphase hatte sich schon eine ausreichende Zahl interessierter Landwirte mit genügend Weideflächen für eine extensive Weiderindhaltung gemeldet. Zudem haben auch regionale Metzger und Schlachter ihr Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert. Damit kann das Projekt nun zuversichtlich angegangen werden. Am Ende der Umsetzungsphase soll eine funktionsfähige Verarbeitungs-, Vertriebs- und Vermarktungsstruktur für das „Altmühltaler Weiderind“ stehen.

Das stressfreie Schlachten auf der Weide soll dabei künftig ein zentrales Qualitätsmerkmal darstellen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu wurden im Verlauf des letzten Jahres geschaffen.

Obwohl es bereits eine überraschend große Zahl an interessierten Landwirten und Metzgern für das Projekt gibt, können jederzeit weitere Betriebe aus den Naturpark-Landkreisen dazu stoßen, sofern sie bereit sind, die Qualitätskriterien zu erfüllen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Verein Naturpark Altmühltal.

Ziel der Regionalinitiative „Altmühltaler Weiderind“ ist es, im Naturpark Altmühltal die historisch gewachsene, ökologisch wertvolle Kulturlandschaft durch eine Ausweitung extensiver Beweidungsformen zu erhalten. Gleichzeitig sollen mit dem neuen Projekt eine tierschonende Viehhaltung gefördert, ein hochwertiges regionales Lebensmittel angeboten sowie die bäuerliche Landwirtschaft und handwerkliche Metzgereibetriebe gestärkt werden. (nr)

Verantwortliche Ansprechstellen: Verein Naturpark Altmühltal (Südl. Frankenalb) e.V., Geschäftsstelle, Notre Dame 1, 85072 Eichstätt, Telefon 08421/9876-0, E-Mail: verein@naturpark-altmuehltal.de,

www.naturpark-altmuehltal.org