vor 16 Min.

Am Donauwörther Berg in Neuburg steht jetzt der Rohbau

Plus Das Großprojekt der Mayrbau GmbH am Donauwörther Berg in Neuburg kommt gut voran. Der Innenausbau läuft, bald wird die Rückseite des Komplexes mit Erde aufgefüllt. Wann - und ob überhaupt - die Fledermäuse zurückkehren, ist offen.

Von Manfred Rinke

Das größte laufende Bauprojekt in Neuburgs Innenstadtbereich liegt im Zeitplan. Der Komplex am Donauwörther Berg soll ab dem Frühjahr kommenden Jahres mit Leben erfüllt werden. Über einer Tiefgarage zieht zunächst ein Rewe-Lebensmittelmarkt ein und darüber werden kurz darauf über vier Stockwerke verteilt 76 neue Wohnungen vermietet. Auch die geforderte Unterkunft für die unterzubringenden Fledermäuse hat der Bauherr nicht vergessen. Aber kommen die Tiere auch zurück?

Neben den Fledermäusen hatten die Corona-Pandemie und vorwiegend die Komplexität des gesamten Grundstückes am Hang den eigentlichen Baubeginn verzögert. Seit Monaten geht es auf der Baustelle aber zügig voran. Der Rohbau des „Wohn- und Gewebezentrums“ ist fertiggestellt. Jetzt läuft der Innenausbau – sprich die Installation von Heizungen, Sanitär- und Elektroanlagen sowie der Einbau der Aufzüge. Das riesige Gebäude wird im Übrigen an das Fernwärmenetz der Stadtwerke angeschlossen.

Oberirdisch entstehen 60, in der Tiefgarage bis zu 110 Parkplätze

Derzeit vermittelt der frontale Blick auf das Hochhaus noch den Eindruck, als würde der Lebensmittelmarkt die erste Etage bilden. Doch das täuscht. Wie Projektleiter Johannes Mayr erklärt, wird demnächst hinterhalb des Gebäudekomplexes aufgefüllt. Damit verschwindet auf der Rückseite die Tiefgarage inclusive der Kellerabteile für die Wohnungen unter die Erde und der Rewe-Laden bildet das Erdgeschoss. Auf dem oberirdischen Parkdeck entstehen für den Lebensmittelmarkt 60 Stellplätze. Die Tiefgarage kann insgesamt bis zu 110 Autos aufnehmen. Der Lebensmittelmarkt wird im Übrigen in Neuburg West sehnlichst erwartet, da es von dort keine verkehrsgünstige Anbindung an den Südpark gibt.

Am Zuschnitt der Wohnungen hat sich nichts Entscheidendes mehr verändert. Somit entstehen 41 Einzelzimmer-, 25 Zweizimmer-, acht Dreizimmer- und zwei Wohngemeinschaften mit mehreren getrennten Schlafzimmer und gemeinsamer Küche. Im Penthouse werden auch einige große Wohnungen angeboten – mit Aufzug erreichbar, barrierefrei und schönem Blick über Neuburg. Die Wohnungen werden zunächst vermietet. Mit der Vielzahl an kleinen Wohnungen für vor allem junge Leute liege man, so Johannes Mayr, voll im Trend. Diese werden ganz unterschiedlich, also auch schon teil- oder vollmöbliert, angeboten. Die kleinen Wohnungen sind nicht zuletzt auch für künftige Studenten gedacht, die in den Campus auf dem benachbarten Areal der ehemaligen Lassigny-Kaserne einziehen werden. Die ersten Studenten sollen im Wintersemester 2021/22 nach Neuburg kommen. In zehn Jahren, so der Plan, sollen 1200 junge Frauen und Männer in Neuburg auf dem Campus studieren. Bauunternehmer Hans Mayr gab vor gut 18 Jahren mit den Anstoß für einen Ableger der Technischen Hochschule Ingolstadt in Neuburg und treibt seitdem das Großprojekt an vorderster Front mit voran.

Umzug der Fledermäuse ins Landratsamt ist geglückt - aber kommen sie auch wieder zurück?

Eine wichtige Frage, die am Ende bleibt, ist diese: Wann ziehen nun die Fledermäuse in ihre geräumige Wohnung, nachdem sie durchaus mit Schuld daran hatten, dass sich der Baubeginn wegen des notwendig gewordenen Umzugs ins Landratsamt deutlich verzögert hatte? Im Neubau ist jedenfalls alles so vorbereitet worden, wie es von der Regierung, dem Umweltministerium und der Naturschutzbehörde am Landratsamt verlangt wurde. Die Einflugschneise wartet auf die Gäste – die möglicherweise aber nun doch nicht kommen werden. Nachdem sie weder kirchlichen Schutz in der Hofkirche akzeptiert hatten, noch zum Oberbürgermeister ins Rathaus wollten, hat es ihnen das Landratsamt scheinbar angetan. Bei Ex-Landrat Roland Weigert eingezogen und bei Nachfolger Peter von der Grün bleiben wollen? Es scheint zumindest so. Denn dass der Umzug ins Landratsamt erfolgreich war, zeigt die gewachsene Population von 137 Jung- und Alttieren. Doch auch wenn die Tiere nicht zurückkehren: Wie Hans Mayr betont, sei es dem Unternehmen wichtig gewesen, mit den in die Fledermäuse investierten, gut 60.000 Euro und abgesehen vom verloren gegangenen vermietbaren Wohnraum mitzuhelfen, eine in Europa rare Population zu retten.

