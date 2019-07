17:40 Uhr

Am Familientag auf dem Volksfest geht es rund

Bei bestem Wetter zieht es viele Familien mit ihren Kindern auf den Volksfestplatz. Was alles geboten war.

Von Marcel Rother

Schon am Eingang zum Volksfestplatz kommen einem junge Mütter mit Kinderwagen, Väter mit Babys auf dem Arm und Familien mit Zuckerwatte und Luftballons in den Händen entgegen. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zieht es am Dienstag am Familientag viele Besucher auf den Volksfestplatz.

Fabrizio Danese vom Traumtheater verwandelt beim Kinderschminken kleine Volksfestbesucher in Kätzchen. Bild: Marcel Rother

„Es sind deutlich mehr Menschen als im vergangenen Jahr“, bestätigt Tanja Kolb, Leiterin des Traumtheaters. Sie und ihr Team, darunter 15 ehrenamtliche Jugendliche, bieten im Biergarten des Festzeltes Lanzl kostenloses Kinderschminken an. Und die Kinder stehen Schlange. Für Familie Seidler ist der Familientag ein fester Termin im Kalender. Jedes Jahr sind sie da. Während Mutter und Tochter sich die Zeit beim Kinderschminken vertreiben, sind Vater und Sohn auf dem Festgelände unterwegs. „Ich finde es toll, was alles für Kinder geboten ist“, sagt Seidler. Dann ist ihre Tochter fertig geschminkt und grinst sie als kleines Kätzchen mit einem breiten Grinsen an.

Großer Andrang herrschte beim Puppentheater. Bild: Marcel Rother

Gleich daneben ist mindestens genauso viel los – dort dreht eine Frau mit flinken Händen lange Luftballonschlangen zu kunstvollen Ballonfiguren und gibt sie den Kindern. Die tragen Hunde, Giraffen und Co. mit strahlenden Augen zu ihren Eltern zurück. Gelächter schallt auch immer wieder von der Puppentheaterbühne herüber. Der Boden davor ist restlos mit Kindern gefüllt, die mit der Geschichte des Rotkäppchens mitfiebern. Am Ende gibt es Applaus und die Kinder strömen auf den Volksfestplatz. Eis und Fahrgeschäfte warten.

