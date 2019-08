00:32 Uhr

Am Samstag wieder Lange Akademienacht

Was die Besucher bei ihrem Rundgang erwartet

Zwei Wochen lang wurde in Neuburg gewerkelt, gemeißelt, gefilmt, gedruckt, gemalt und musiziert. Zwei Wochen lang wurde die Altstadt von zahlreichen kreativen Köpfen aus der ganzen Welt bevölkert. Am morgigen Samstag, 10. August, endet nun die 41. Neuburger Sommerakademie mit einem großen Fest und ganz viel Kultur.

Los geht’s ab 11 Uhr mit einer Präsentation der Kinderakademie und des Jugendateliers. Die Kinder und Jugendlichen zeigen im Descartes-Gymnasium und im Studienseminar nicht nur ihre künstlerischen Arbeiten, auch wird dort gesungen und getanzt. Um 12.30 Uhr startet die erste Aufführung des diesjährigen Jugendtheaterkurses. Unter Leitung von Louis Villinger zeigen die jungen Schauspieler im Stadttheater das Stück „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ nach dem 1962 erschienenen Roman von James Krüss (siehe Text unten).

Ab 14 Uhr öffnen sich die Künstlerateliers in der Oberen Altstadt. Die Klassen von Ulrike von der Osten und David Flynn stellen in der Amalienschule aus. Den Kurs von Hanne Kroll finden Sie im Fürstengang. Doris Hadersdorfers Kurs ist im Rathausfletz zu besuchen. Die Klasse von Philipp Kummer ist in der Marstall-Schule untergebracht, Alexandra Fromms Kurs stellt in der Burgwehr aus. Die Skulpturen von der Klasse Thomas Breitenfeld sind im Marstall-Hof zu besichtigen, Schmuck des Kurses von Ulo Florack sowie die experimentellen Drucke der Klasse von Michael Golf sind im Marstall zu sehen. Gemeinsam mit der künstlerischen Leiterin, Genua Scharmberg, können sich Besucher um 14 Uhr auch zum gemeinsamen Atelierrundgang aufmachen, Treffpunkt ist das Rathaus am Karlsplatz.

Um 16.30 Uhr beginnt im Theater die zweite Aufführung der Jugendtheatergruppe. Um 18 Uhr startet dann das Abschlusskonzert der Alten Musik im Kongregationssaal, in dem die Klassen von Györgyi Farkas, Peter Heckl, Emma Kirkby, Jakob Lindberg, Xenia Löffler, Johannes Pesek, Leila Schayegh und Ernst Schlader, unter anderem auch als Orchester auftreten werden. Zum Ausklang der Akademie treffen sich Teilnehmer, Dozenten und Besucher ab 18 Uhr im Foyer und im Hof des Stadttheaters. Für Speisen und kühle Getränke ist dort gesorgt.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. (nr)

