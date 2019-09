vor 3 Min.

Am Telefon betrogen

52-Jähriger verliert 15.000 Euro

Einem Telefonbetrüger ist ein 52-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Pfaffenhofen aufgesessen. Mit einem sogenannten „Gewinnversprechen“ war der Mann laut Polizei im Gespräch geködert worden. Ihm war eine Summe von 36.000 Euro versprochen worden. Hierfür forderte der unbekannte Anrufer allerdings eine Gegenleistung. Und zwar möge der 52-Jährige doch 950 Euro als „Versicherung für den Geldtransport“ mit sogenannten Steam-Codes bezahlen. Der Mann kaufte tatsächlich in einem Geschäft derartige Gutscheine und gab die jeweiligen Codes telefonisch weiter.

Damit aber nicht genug. In einem weiteren Telefonat wurde dem 52-Jährigen suggeriert, dass er nun 200.000 Euro gewonnen habe. Um diesen Betrag zu erhalten, müsse er 4800 Euro über einen Finanzdienstleister bezahlen. Da er das tat, summierte sich der Schaden letztlich auf insgesamt 15.000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Die erhaltenen Steam-Codes werden in der Regel sofort weiter verkauft und die gemachten Überweisungen wurden in diesem Fall in Mazedonien, vermutlich von angeworbenen Finanzagenten, in bar verfügt. Laut Polizei bestehe keine Möglichkeit mehr, das Geld zurückzuholen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor telefonischen Gewinnversprechen. (nr)

