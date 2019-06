vor 40 Min.

Amtsgericht: Angeklagter geht zum Gegenangriff über

Ein 61-Jähriger soll sich am Geld seiner Eltern bereichert haben. Am zweiten Verhandlungstag weist er die Vorwürfe der Untreue von sich und bezichtigt zwei Zeugen der Falschaussage.

Von Dorothee Pfaffel

108.000 Euro, die eigentlich seinen Eltern gehörten, soll der Mann in den Jahren 2016 und 2017 veruntreut haben. Außerdem soll der 61-Jährige, der sich derzeit vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten muss, einen Arzt zur Ausstellung eines falschen Gesundheitszeugnisses angestiftet haben. So lautet zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Am zweiten Verhandlungstag hat nun der Angeklagte selbst ausgesagt und alle Schuld von sich gewiesen.

„Dass man mir Untreue gegen meine Eltern vorwirft, geht unter die Gürtellinie“, sagte der 61-Jährige. Die Transaktionsvorgänge, also die Überweisungen und Abbuchungen vom Konto der Eltern, die in der Anklageschrift aufgeführt wurden, seien zwar korrekt, aber er habe sie nie alleine, sondern immer gemeinsam mit dem Vater getätigt. Zunächst habe er mit dem Geld den Umzug der Eltern, die zwischenzeitlich zur Tochter in eine andere Stadt gezogen waren, zurück nach Neuburg finanziert. Die Eltern kauften sich hier eine Eigentumswohnung, der Sohn bürgte. Für die Wohnung seien zusätzliche Kosten angefallen, weil sie barrierefrei gestaltet werden sollte, führte der Angeklagte näher aus. Es gebe allerdings nicht für alle Arbeiten Rechnungen, da ein Teil „schwarz“ geregelt worden sei. Nach dem Tod des Vaters habe dann noch die Beerdigung bezahlt werden müssen.

Am Donnerstag wehrt sich der Angeklagte vehement

Am Mittwoch hatten bereits mehrere Zeugen ausgesagt und den Angeklagten stark belastet. Dagegen wehrte sich der Angeklagte am Donnerstag vehement. Die Berufsbetreuerin seiner Mutter hatte zum Beispiel vor Gericht angegeben, dass der Sohn sich geweigert hätte, mit ihr zu sprechen. Das sei so nicht richtig, meinte der Angeklagte. Er habe ihr Mails mit Unterlagen zukommen lassen. Auch dass sich der Gesundheitszustand der Mutter verbessert habe, sei falsch. Vielmehr sei ihre Pflegestufe hochgesetzt worden und die Demenz fortgeschritten.

Über die Aussage des Bankangestellten ärgerte sich der Angeklagte noch mehr. Dieser hatte von einem Termin erzählt, bei dem der Angeklagte seine Eltern unter Druck gesetzt hätte, einem Gläubiger von ihm Geld zu überweisen. Die Wahrheit sei: Das Geld sei für seine Hochzeit gewesen und er habe es seinen Eltern später wieder zurückgezahlt, so der 61-Jährige. Das Verhältnis zwischen ihm und dem Bankangestellten sei aus zwei Gründen so angespannt: Zum einen, weil der Bankangestellte seine Vollmacht, auf Basis derer er über das Geld der Eltern verfügen durfte, nicht akzeptiert hätte. Zum anderen, weil dieser sich das Haus der Eltern, als diese zur Tochter zogen, zu günstig „unter den Nagel gerissen“ habe, sagte der Angeklagte. Überhaupt sei das, was der Bankangestellte im Zeugenstand berichtet hatte, „völliger Schwachsinn“. Wie der 61-Jährige gegenüber unserer Zeitung sagte, will er diese beiden Zeugen wegen Falschaussage anzeigen.

Vor dem Angeklagten sagt der zuständige Betreuungsrichter aus

Vor dem Angeklagten hatte noch der zuständige Betreuungsrichter ausgesagt. Er berichtete vom Beschluss einer Einweisung der Mutter in die Psychiatrie. Bei einer Anhörung habe die Mutter massive Vorwürfe gegen den Sohn erhoben. Schließlich habe man einen neutralen Betreuer bestellt, der die Vermögensführung und die Unterbringung prüfen sollte.

Am 26. Juni wird der Prozess fortgesetzt. Dann werden weitere Zeugen gehört, beispielsweise ein Bekannter, der sich zur Beziehung zwischen dem Angeklagten und seinen Eltern äußern soll. Auch Notare sollen gehört werden. Sie sollen sich unter anderem zu dem Gesundheitszeugnis äußern, in dem ein Arzt die Testierfähigkeit der Mutter bescheinigt hatte, ohne diese zuvor untersucht zu haben. Der Angeklagte behauptet nämlich, nicht er habe das Attest für den Arzt vorformuliert, sondern ein Notar.

