Illegale Bettgeschichten

Ein Mitarbeiter eines Möbelhauses betreibt heimlich einen eigenen Möbel-Onlineshop. Dabei verwendet er die Daten von Interessenten, die eigentlich im Laden kaufen wollten, für die eigenen Geschäfte. Jetzt gab es einen Prozess

Mit Bettgeschichten der besonderen Art musste sich Richter Ruprecht Herbst am Ingolstädter Amtsgericht auseinandersetzen. Angeklagt waren zwei Mitarbeiter eines Möbelhauses aus der Region sowie die Ehefrau einer der Männer. Der Vorwurf: Verrat von Geschäftsgeheimnissen.

Ein heute 46-Jähriger hatte auf den Namen seiner Frau einen Online-Laden angemeldet, auf dem er Möbel verkaufte. Das Brisante: In seinem Hauptjob arbeitete er in einem Möbelgeschäft, war dort Abteilungsleiter. Offenbar, um sein eigenes Online-Geschäft anzukurbeln, nutzte er deshalb in 14 Fällen – diese Zahl jedenfalls stand in der Anklageschrift – die Daten von Kunden des Möbelhauses. Sie erhielten die Möbel schlussendlich über seine Plattform – und nicht vom Möbelhaus, wie beabsichtigt. Einen 62-jährigen Mitarbeiter hatte er in die Machenschaften eingebunden, beide haben dann gemeinsame Sache gemacht. Dem Mitarbeiter war dabei eine höhere Provision versprochen worden, als er sie beim Verkauf im Laden bekommen hätte. Beide können sich heute ihr Tun nicht mehr erklären, haben sich im Gerichtssaal bei ihrem früheren Arbeitgeber entschuldigt. „Es tut mir von Herzen leid, ich habe gerne dort gearbeitet“, sagte der 46-Jährige. Und auch der Mitarbeiter beteuert, dass es nicht seine Absicht gewesen sei, seinen Arbeitgeber zu schädigen.

Auch, weil das Möbelhaus auf eine weitere Strafverfolgung der drei Angeklagten verzichtete und ein Teil des Geldes bereits zurückgeflossen ist, wurde das Verfahren vor Gericht schließlich gegen eine Geldauflage eingestellt. Der ehemalige Abteilungsleiter muss 6000 Euro zahlen, seine Frau, die offenbar nur ihren Namen für die Firma hergegeben hatte, 500 Euro. Der 62-jährige Mitarbeiter muss 2000 Euro an einen gemeinnützigen Verein zahlen. Beide Männer arbeiten längst nicht mehr im Unternehmen, denn die Taten haben bereits vor einigen Jahren stattgefunden, vermutlich allesamt im Jahr 2016. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft einen Schaden für das Möbelhaus von über 32.000 Euro ausgerechnet.

Längst hatten die beiden Männer die Masche nicht bei allen Kunden angewandt. Doch bei einigen leitete der Angestellte die Wünsche der Kunden an seinen Chef weiter: Größe, Farbe oder auch Beschaffenheit der Möbel. Aufträge, die bereits im System des Möbelhauses eingegeben worden waren, wurden daraufhin storniert. Oder sie wurden erst gar nicht offiziell erfasst. Stattdessen kam die Ware später vom Online-Handel des 46-Jährigen. Einigen Kunden war es zwar seltsam vorgekommen, dass sie keine offiziellen Unterlagen des Möbelhauses erhalten hatten, doch die Geschäfte waren erst später aufgeflogen. (rilu)