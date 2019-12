vor 5 Min.

An Heiligabend muss keiner alleine sein

Vernino Donato (rechts), hier mit Kellner Gabriele, freut sich schon auf die Gäste in seiner Pizzeria „Da Pippo“ im Ostend an Heiligabend.

Vernino Donato lädt Menschen ohne Familienanschluss wieder zu einem Essen in seine Pizzeria „Da Pippo“.

Von Manfred Rinke

Es ist eine Herzensangelegenheit für ihn. Deshalb möchte Vernino Donato seine 2009 ins Leben gerufene Aktion auch am Leben erhalten. Er lädt an Heiligabend wieder Alleinstehende, Menschen ohne Familienanschluss und Obdachlose zwischen 18 und 21 Uhr in seine Pizzeria „Da Pippo“ in die Rohrenfelder Straße ein. Dort gibt es für seine Gäste ein Essen und zu trinken – auf seine Kosten!

Wie Vernino Donato erzählt, hat er in den vergangenen beiden Jahren seine soziale Aktion nicht mehr beworben. Denn mittlerweile hatte es sich unter den Betroffenen herumgesprochen, dass sie am Abend des 24. Dezember ins „Da Pippo“ zum Essen eingeladen sind. Allerdings nahm in den vergangenen zwei Jahren die Zahl der Gäste etwas ab, kamen an Heiligabend nur noch um die 20 Menschen. „Ich würde mir aber wünschen, dass so um die 50 Leute kommen“, sagt er. Um die Aktion dauerhaft und erfolgreich aufrecht zu erhalten, will der Italiener deshalb in diesem Jahr auch wieder auf diese Weise auf die Einladung hinweisen.

Weihnachten für Obdachlose und Menschen ohne Familienanschluss

Wie bei den vergangenen zehn Weihnachtsessen wird in der Pizzeria an Heiligabend, wenn alle anderen Restaurants geschlossen haben, wieder das Licht brennen. Im „Da Pippo“ kommen dann wieder Menschen zusammen, die sonst an Heiligabend niemanden hätten, mit dem sie Weihnachten feiern könnten. Auf seine Gäste wartet dann ein Essen und ein alkoholfreies Getränk, zu dem Vernino Donato alle einlädt.

Für ihn ist der Abend wie eine große Familienfeier. Es werden nicht nur seine Frau Francesca und seine Kinder Antonella und Valerio mithelfen. Auch vom Personal stellen sich spontan Frauen und Männer kostenfrei in den Dienst dieser guten Sache. Darüber hinaus unterstützen die besondere Weihnachtsfeier auch andere Geschäfte, die, wie der Chef der Pizzeria erzählt, zum Beispiel Schokolade beisteuern würden. „Es gibt einige, die hierfür einen kleinen Beitrag leisten wollen“, sagt Vernino Donato. „Es ist schön, zu wissen, dass, wenn es um Hilfe geht, die Menschen zusammenhalten.“

Im Neuburger "Da Pippo" können alle zusammensitzen

Im „Da Pippo“ können die Gäste an Heiligabend zusammensitzen, egal ob Jung oder Alt, und miteinander ins Gespräch kommen. Auch die festliche Stimmung im weihnachtlich dekorierten Restaurant wird dabei nicht fehlen. Viele Leute hätten nicht das Glück, eine Familie zu haben, mit der sie zusammen unter dem Christbaum feiern können. „Und an Weihnachten ist es schon hart, wenn man niemanden hat“, sagt Vernino Donato. Ihm ist es wichtig, den Menschen etwas von seinem Glück abzugeben. Ein gemeinsamer Abend mit vielen Gästen in seinem Restaurant – „das wird bestimmt wieder Spaß machen“.

