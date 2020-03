Analyse der Stichwahl: Neuburger setzen auf Bewährtes

Plus In der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Neuburg hat Bernhard Gmehling die Nase vorn. Warum Gerhard Schoder ein beachtliches Ergebnis erzielt hat, das nicht reichen wird.

Es ist ein Novum in der Geschichte der Stadt Neuburg. Eine Oberbürgermeister-Stichwahl wird nicht am Wahlabend, sondern am Tag danach fertig ausgezählt. In westlich-liberalen Demokratien der Prägung einer Bundesrepublik, wo dem Stimmvolk Hochrechnungen Sekunden nach Schließung der Wahllokale präsentiert werden und auch auf kommunaler Ebene die Ergebnisse am Wahlabend ausgezählt sind, gilt plötzlich eine andere Zeitrechnung. Die Corona-Virus-Pandemie stellt alles auf den Kopf. Was gestern noch ehernes Gesetz war, ist heute Makulatur.

Doch auch andere Gewissheiten haben sich in bewegten Zeiten geändert. Dass in Neuburg ein OB-Kandidat der Grünen in der Stichwahl mit dem CSU-Amtsinhaber stehen könnte, das wäre noch vor nicht allzu langer Zeit als Fantasterei belächelt worden. Doch Ökologie und Umwelt sind in der jüngsten Vergangenheit immer stärker in den Fokus der Gesellschaft gerückt – und gerieten somit auch stärker in den Blickpunkt der Neuburger. So wählten Mitte März viele grün und zwangen den amtierenden Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ( CSU) in die Stichwahl gegen Grünen-Kandidat Gerhard Schoder.

Schoder ist ein Grüner, der für viele Menschen wählbar ist

Dass Schoder so gut abgeschnitten hat – und 40, 9 Prozent sind wirklich ein grandioses Ergebnis vor allem angesichts der 2,7 Prozent seiner Partei bei der Kommunalwahl 2014 – dürfte auch damit zusammenhängen, dass er kein Hardcore-Grüner ist. Er wirkt nicht wie ein moralisierender Weltverbesserer, der davon träumt, dass keiner mehr Auto fährt, sondern wie eine Mischung aus Ökonom und Techie, der die Wichtigkeit des Klimaschutzes erkannt hat und gleichzeitig die lokale Wirtschaft und den Fortschritt im Auge behält. Das machte ihn für viele wählbar – auch fern seiner eigenen Partei. Dass andere Parteien, wie zum Beispiel die SPD, oder zumindest führende Mitglieder anderer Gruppierungen, wie Florian Herold (Freie Wähler) und Bettina Häring (FDP), sich für Schoder aussprachen, tat sein Übriges. Auch der Online-Wahlkampf – und darauf beschränkte sich der Wahlkampf in den vergangenen zwei Wochen – spielte eher dem jungen, internetaffinen Schoder und seinem Team in die Hände.

Trotzdem wird es so kommen, dass Bernhard Gmehling weitere sechs Jahre Rathauschef in Neuburg bleibt. Der Wunsch nach Veränderung war bei den Wählern scheinbar nicht groß genug, um den langjährigen OB abzuwählen. Eher der Wunsch nach einer zweiten Donaubrücke mit Osttangente, für die Gmehling im Gegensatz zu Schoder ganz klar steht. Neuburg ist wohl doch eher eine Autostadt. Schoders Konzept mit Fußgänger und Fahrradbrücken scheint die Einheimischen letzten Endes nicht genug überzeugt zu haben.

Gmehling muss beweisen, dass er die Corona-Krise managen kann

Zudem präsentiert sich Gmehling in der Corona-Krise zwar angespannt, aber doch souverän. Wie er selbst sagt, neigt der Mensch dazu, in der Not eher auf Bewährtes zu setzen. Nun wird es für Bernhard Gmehling im Falle seines Wahlsieges gelten, sich tatsächlich als Neuburgs Krisen-Manager zu bewähren. Das hat oberste Priorität. Aber danach muss er zeigen, dass er nach 18 Jahren nicht amtsmüde ist, sondern immer noch voller Energie steckt. Und dass er in der Lage ist, Mehrheiten zu finden, wenn sieben Parteien gemeinsam im Stadtrat an einem Tisch sitzen werden – inklusive der Randparteien Die Linke und der Alternative für Deutschland (AfD). Keine leichte Aufgabe.

