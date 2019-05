13:33 Uhr

Angeblicher Arzt erschleicht sich Geld von einer Frau aus dem Kreis Eichstätt

Am anderen Ende der Leitung saß kein Arzt, sondern ein Betrüger. Jetzt ist eine Frau aus dem Kreis Eichstätt fast 6000 Euro los.

Eine Frau aus dem Kreis Eichstätt hatte im Internet einen Mann kennengelernt, angeblich ein Arzt aus Saudi-Arabien. Sie überwies ihm fast 6000 Euro, ehe sie misstrauisch wurde.

Auf einen Internet-Trickbetrüger fiel eine 40-jährige Frau aus dem östlichen Landkreis herein. Über eine Dating-App lernte sie laut Polizei einen Mann kennen, der sich als Arzt ausgab und derzeit in Saudi-Arabien arbeiten würde. Der Mann verstand es, sich im Laufe mehrerer Monate das Vertrauen der Frau zu erschleichen. Schließlich konnte er die Frau sogar dazu überreden, ihm mehrfach Geld zukommen zu lassen. Insgesamt überwies die Geschädigte per Western Union 5900 Euro. Als er jetzt erneut Geld für „Anwaltskosten“ erbat, wurde die Frau misstrauisch und erstattete Anzeige. (nr)

