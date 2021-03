vor 19 Min.

Angehende Astronautin bei Mint-Festival

Das bieten die digitalen Mi(n)tmachwochen

Die diesjährigen Osterferien werden zu den digitalen Mi(n)tmachwochen. Das Regionalmanagement IRMA bietet neben den digitalen Workshops und Mitmachaktionen nun noch einen besonderen Höhepunkt für alle Weltraumbegeisterten: Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, gibt es am 8. April einen Livestream inklusive Fragerunde mit Suzanna Randall, der möglicherweise ersten deutschen Astronautin.

Viele kennen sie vielleicht von KIKA oder Terra X Sendungen aus dem Fernsehen: Die Astrophysikerin, die bei einer privaten Initiative gerade ihre Astronautin-Ausbildung absolviert.„Die Stiftung, die erste deutsche Astronautin gGmbH setzt sich seit Gründung für die MINT-Bildung bei Mädchen ein, weshalb wir schon früh in Kontakt standen“, sagt Iris Eberl, Leiterin der IRMA-Geschäftsstelle. Nachdem bislang elf deutsche Männer im All waren, ist das Ziel der Stiftung klar: die erste deutsche Frau ins Weltall zu schicken und ihr einen Kurzzeitaufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS zu ermöglichen.

Suzanna Randall hat es gemeinsam mit ihrer Kollegin Insa Thiele-Eich in die Endauswahl für das Vorhaben geschafft und kann somit alles über den Weg zum Traumberuf „Astronaut/in“ sowie den Aufenthalt im All erzählen, für den sie gerade trainiert. Alle Interessierten können sich jetzt noch für ihren kostenfreien digitalen Vortrag am Nachmittag des 8. April anmelden und die Chance nutzen, der angehenden Astronautin Fragen zu stellen. (nr)

Die Anmeldung zur Veranstaltung ist online unter www.irma-mintfestival.de möglich.