Angela Kockers: „Tanzen ist Ausdruck von Lebensfreude“

Angela Kockers bei einer Performance im MKK in Ingolstadt. Die Fahnen im Hintergrund sind Teil eines Kunstwerks von Edith Dekyndt.

Am 29. April ist Welttag des Tanzes. Die Leiterin der Städtischen Schule für Tanztheater erzählt, was das Besondere an dem Kurs ist, den sie im Sommer anbietet.

Von Dorothee Pfaffel

Frau Kockers, Sie tanzen seit Sie drei Jahre alt sind. Was bedeutet Tanz für Sie ganz persönlich?

Angela Kockers: Wenn ich Musik gehört habe, wusste ich schon als kleines Kind sofort, wie ich mich dazu bewege. Das war völlig normal für mich. Tanzen ist für mich eine direkte Verbindung zur Musik, aber auch zu dem Lebensgefühl, das ich gerade empfinde. Tanzen ist etwas, was Freude bereiten kann, und gleichzeitig bereits Ausdruck dieser Lebensfreude. Zum Beispiel beim Volkstanz, der aber leider aus unserer Gesellschaft verloren gegangen ist. Überhaupt verschwindet der Tanz aus der Gesellschaft, zumindest in Deutschland wird im Alltag kaum mehr getanzt.

Der Tanz ist auch Ihr Beruf...

Kockers: In Verbindung mit meiner Arbeit ist Tanzen der Weg, wie man Kindern und Erwachsenen Freude vermitteln kann, sie etwas lehren kann. Sie erfahren beim Tanzen viel über sich selbst, lernen zum Beispiel, mit Fehlern umzugehen. Sie lernen Disziplin im positiven Sinne und Zielorientierung.

Kann jeder tanzen?

Kockers: Es gibt spezielle Begabungen. Aber ich denke, dass grundsätzlich jeder tanzen kann. Ich finde es traurig, wenn Menschen behaupten, dass sie nicht tanzen können. Es ist allerdings wahr, dass es manchen Menschen schwerer fällt, Rhythmen zu folgen. Und nicht jeder ist im gleichen Maße beweglich. Das sehe ich auch an meinen Schülern. Ich habe zum Beispiel Mädchen, die ihr gestrecktes Bein bis zum Kopf hochziehen können. Die einen bewegen sich grazil, andere eher sportlich, manche sogar ein bisschen tapsig. Doch alle meine Schüler können sich durch meinen Unterricht besser bewegen, als wenn sie gar nicht tanzen würden. Jeder kann sich auf seinem Niveau verbessern.

Der Tanz hat sich im Laufe der Zeit verändert. Ballett gibt es immer noch...

Kockers: Beim Ballett geht es nicht nur um Romantik, um Rosa, um Tutus... Es geht auch um die Sehnsucht nach Anmut, um den Traum von Ästhetik und den Wunsch nach Harmonie. Viele Menschen würden sich gerne anmutig bewegen.

Nicht so sehr um Ballett, sondern um Bewegung geht es in dem Kurs, den Sie heuer erstmals bei der Neuburger Sommerakademie geben. Wie kam es dazu und was erwartet die Teilnehmer?

Kockers: Ich wurde immer mal wieder angesprochen, ob ich nicht auch Kurse für Erwachsene geben könnte. Ich wusste lange Zeit nicht, wie ich solch einen Kurs gestalten wollte. Aber mir war klar, dass das kein herkömmliches Tanztraining werden sollte. Es wird mehr darum gehen, ein Gefühl für den eigenen Körper zu bekommen. Es geht um Kreativität und Inspiration. Auch mein eigenes Spektrum hat sich im Laufe der Zeit gewandelt, Bildende Kunst und Literatur sind dazugekommen. Das wird sich in dem Kurs niederschlagen. Denn Tanz und Kunst können sich gegenseitig befruchten.

Wie genau wird der Kurs ablaufen?

Kockers: Am Vormittag wird es auf jeden Fall eine Bewegungsschule geben. Dabei wird es jedoch nicht darum gehen, sich zu erschöpfen, das wird kein Fitnesstraining. Körperhaltung und Körperwahrnehmung im Raum stehen im Vordergrund. Der Kurs ist eher vom zeitgenössischen Tanz als vom Ballett beeinflusst. Beim zeitgenössischen Tanz geht es um Durchlässigkeit. Wie flexibel gehe ich mit all dem um, was mir begegnet? Wie projiziere ich das auf das Tanzen? Im zweiten Teil des Tages werden wir mit Texten und Bildern arbeiten. Wir werden auch unsere Wahrnehmung schulen und herausfinden: Wie reagiert mein Körper auf diese Texte und Bilder? Wie bewegt mich diese Kunst? Wir befassen uns mit der Alexander-Technik, das heißt, mit der Beziehung zwischen Denken und Bewegung. Wenn dich ein Bild berührt, bleib dabei, spür dem nach! Und wenn dann jemand im Flow ist, bewegt er sich auch anmutig – da will ich hin.

Kann jeder an diesem Kurs teilnehmen?

Kockers: Ja, jeder, der möchte. Jeder, der neugierig ist. Männer und Frauen jeden Alters. Gerne ohne Vorkenntnisse. Man braucht keine Hemmungen zu haben. Ob es am Ende eine Präsentation geben wird, ist völlig offen und hängt von den Teilnehmern ab.

Wer Interesse am Kurs von Angela Kockers bei der diesjährigen Neuburger Sommerakademie hat, kann sich im Kulturamt unter Telefon 08431/55234 oder per E-Mail an kultur@neuburg-donau.de anmelden. Der Kurs läuft von 28. Juli bis 3. August mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 16 Personen. Nähere Informationen zur Sommerakademie gibt es im Internet unter www.sommerakademie-neuburg.de.

