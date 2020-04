vor 31 Min.

Angeschossene Katze in Waidhofen gefunden

Plus Wie das Tierheim Neuburg-Schrobenhausen den Betrieb selbst in Corona-Zeiten aufrecht erhält, hat unser Autor Manfred Dittenhofer in Erfahrung gebracht.

Von Manfred Dittenhofer

Wer tut so etwas? Das fragt sich nicht nur Gerhard Schmidt, Vorsitzender des Tierschutzvereins Neuburg-Schrobenhausen, sondern sein gesamtes Team im Tierheim bei Riedensheim. Am Mittwoch erhielt Schmidt einen Anruf aus Waidhofen. Dort hatte eine Familie eine verletzte Katze gefunden. Sie fragte nach, ob das Tierheim sich des Tieres annehmen könnte. Die Katze wurde abgeholt, Tierarzt Johann Schneemeier untersuchte sie. Das Ergebnis: Sie hatte mindestens 15 Schrotkugeln im Körper. Deshalb die Frage: Wer tut so etwas? Wer schießt auf Katzen?

Die bei Waidhofen gefundene Katze musste eingeschläfert werden Die Katze war nicht mehr zu retten und wurde vom Tierarzt eingeschläfert. Sie hätte zu sehr leiden müssen. Da die Schrotkugeln aus Blei bestehen, wäre die Katze bei dieser Menge an einer Bleivergiftung eingegangen. Gerhard Schmidt hat lange überlegt. „Eigentlich müsste man den Vorgang zur Anzeige bringen.“ Aber die Aussichten, den Täter zu finden, seien äußerst gering. „Im Grunde ist es ein Straftatbestand.“ Und wer rennt schon mit einem Schrotgewehr durchs Gelände. Schmidt vermutet einen Jäger. Bei Katzen gebe es die 200-Meter-Regel. Werde sie außerhalb dieser Entfernung zu einer Besiedlung angetroffen, dürfe sie abgeschossen werden. Aber: „Das Jagdrecht verpflichtet den Jäger auch, nur dann zu schießen, wenn er das Tier auch sicher tötet. Qualen sind zu vermeiden. Und jeder vernünftige Jäger würde das auch so handhaben und mit Augenmaß handeln.“ In diesem Fall zeige das Röntgenbild, dass der Schuss aus einiger Entfernung gefallen sein muss. „Das Tier kann Stunden oder auch schon Tage verletzt umhergeirrt sein.“ Neben der Tierquälerei ärgert Schmidt, dass dieses Tier jetzt einem alten Menschen oder einem Kind, einer Familie fehlen wird. „Wie sehr das die Menschen bewegt, zeigt die Tatsache, dass die Geschichte, die auf unserer Facebook-Seite steht, schon mehrere tausend Mal aufgerufen wurde.“ Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen: Das Internet ist wichtig Das Internet ist für den Tierschutzverein schon immer eine wichtige Informationsplattform. In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen aber ist es noch wichtiger geworden. Denn auch zu Corona-Zeiten können noch Hunde vermittelt werden, wie Schmidt versichert. Eine Nachfrage des Tierheims München an die Staatsregierung habe ergeben, so Schmidt, dass die Vermittlung von Haustieren möglich sei. Für Besucher sei das Tierheim zwar geschlossen. Via Internet und Telefon aber könnten Fragen vorab geklärt und bereits ein Tier vorausgewählt werden. Dann könnte es am Zaun des Tierheims mit genügend Abstand vorgestellt werden. „Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Tier vor allem alleinstehenden Menschen in der jetzigen Situation helfen könnte. Und bei Familien ist das jetzt die Zeit, in der sich Mensch und Tier schnell aneinander gewöhnen können, da alle zu Hause sind.“ So seien die Welpen einer Mutterhündin im Tierheim teilweise bereits vermittelt. Im Tierheim selbst gehe es sehr entspannt zu, versichert Gerhard Schmidt. „Pflegehunde, die wir jetzt in den Ferienwochen normalerweise hätten, sind nicht hier bei uns. Mit der Hundepension fällt uns eine wichtige Einnahmequelle weg. Momentan haben wir nur einen Pudel in Pflege, dessen Frauchen gestürzt ist und im Krankenhaus liegt.“ Die Mitarbeiter hat Schmidt in zwei Schichten eingeteilt. Distanz sei das Gebot der Stunde, die aber auf dem weitläufigen Tierheim-Gelände gut eingehalten werden könne. Haustiere von infizierten Personen, die alleine leben, hat Schmidt noch nicht aufnehmen müssen, ist aber darauf vorbereitet. „Das ist eher ein Problem in den Großstädten, nicht so sehr auf dem Land. Aber wir hatten über diese Thematik bereits Gespräche mit dem Gesundheitsamt und dem Veterinäramt.“ Das könnte Sie auch interessieren: Neuburger Stadtpfarrer: „Ostern 2020 macht eigentlich sprachlos“

