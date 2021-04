Angespannte Corona-Lage: Audi rechnet auch im Mai mit Kurzarbeit

Die Corona-Lage bleibt angespannt. Deshalb rechnet Audi an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm auch im Mai mit Kurzarbeit.

Die Lage in der Corona-Pandemie bleibt weiterhin angespannt. Lockerungen sind derzeit nicht in Sicht. Aufgrund dieser Entwicklung bleiben die kundennahen Bereiche von Audi an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm auch im Mai in Kurzarbeit. Dies schreibt das Unternehmen in einer internen Mitteilung. Daneben ist insbesondere im Halbleiter-Bereich die Teileversorgung nach wie vor kritisch. „Die Corona-Pandemie und die damit verbundene Halbleiter-Krise fordert weiterhin unsere volle Aufmerksamkeit. Wir haben unsere Lieferketten genau im Blick und stehen dazu laufend mit unseren Standorten und Partnern im Austausch“, erklärt Dieter Braun, Leiter Supply Chain.

Audi in Ingolstadt und Neckarsulm: Kurzarbeit auch im Mai möglich

„Da die Lage weiterhin ernst bleibt, kann es jederzeit wieder zu Engpässen kommen. Deshalb haben wir erneut beschlossen, für die Produktion und die tangierten Bereiche vorsorglich Kurzarbeit anzumelden. Wir tauschen uns dazu eng mit dem Betriebsrat aus und möchten unsere Beschäftigten frühzeitig informieren“. Dass Audi vorsorglich Kurzarbeit anmeldet, bedeutet allerdings nicht automatisch, dass diese in allen Bereichen tatsächlich eintreten wird, heißt es.

Aktuell steht bereits fest, dass es in der nächsten Woche am Standort Neckarsulm in der C-Reihe zu einer Produktionsunterbrechung kommen wird. Aufgrund fehlender Halbleiter-Teile findet bei den Modellen A6 und A7 in der Woche von 26. bis 30. April keine Produktion statt. Die von den Arbeitsausfällen betroffenen Mitarbeitenden gehen für diesen Zeitraum in Kurzarbeit. Darüber hinaus produzieren die beiden deutschen Standorte nach aktuellem Stand im Mai in allen Baureihen so, wie in der diese Woche veröffentlichten Produktionsfahrweise angekündigt.

Kurzarbeit bei Audi: Betroffene Bereich sind noch unklar

Welche Bereiche konkret von Kurzarbeit betroffen sein werden, hängt von der weiteren Entwicklung ab und entscheidet sich kurzfristig. Die betroffenen Mitarbeitenden werden dann direkt von ihren Führungskräften oder über aktualisierte Werksbekanntmachungen zur Fahrweise informiert, teilt Audi mit. (nr)

Lesen Sie auch: