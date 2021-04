Angetrunkene 20-Jährige geht auf Polizisten in Ingolstadt los

Eine 20 Jahre alte Frau ist in Ingolstadt auf einen Polizeibeamten losgegangen, nachdem dieser nur einen Sachverhalt aufnehmen wollte.

Am Samstagabend, 17. April, ist die Polizei Ingolstadt zu einer Streitigkeit in der Clara-Wieck-Straße gerufen worden. Dort trafen die Polizisten einer Mitteilung zufolge auf zwei Frauen im Freien.

Polizei Ingolstadt: Junge Frau musste zu Boden gebracht werden

Als die Beamten den Sachverhalt aufnehmen wollten, machte sich eine Frau Richtung Permoserstraße davon. Die 20-jährige Ingolstädterin befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wollte in der Permoserstraße auf einen 34-jährigen Mann losgehen, heißt es dazu im Bericht.

Ein Beamter wollte die 20-Jährige aufhalten und beruhigen. Die junge Frau schubste den Beamten jedoch und schlug unvermittelt mit beiden Händen auf ihn ein. Die Ingolstädterin wurde daraufhin zu Boden gebracht und mit Unterstützung seiner Kollegin am Boden fixiert. Die Frau wehrte sich dabei erheblich, trat die Beamtin massiv in den Bauch und biss ihrem Kollegen unter anderem in das rechte Handgelenk. Beide mussten nach einer ambulanten Untersuchung im Klinikum Ingolstadt ihren Dienst beenden.

Die 20-Jährige wurde wegen ihrer psychischen Verfassung in das Klinikum Ingolstadt polizeilich eingewiesen. Bei ihr wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 1,4 Promille ergab. Die junge Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines „Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte“. (nr)

