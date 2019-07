vor 17 Min.

Anklage: Wann könnte es zum Prozess gegen Rupert Stadler kommen?

Auf dem Chefsessel bei Audi in Ingolstadt sitzt Rupert Stadler schon lange nicht mehr. In der Affäre um manipulierte Diesel-Autos muss er wohl bald auf der Anklagebank Platz nehmen.

Ex-Audi-Chef Rupert Stadler wird im Diesel-Skandal Betrug, Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Nach der Anklage könnte es 2020 zum Prozess kommen.

Von Stefan Stahl

Der Diesel-Skandal hat den früheren Audi-Chef Rupert Stadler weiter fest im Griff. Die Staatsanwaltschaft München erhob nun gegen ihn und drei weitere namentlich nicht genannte Beschuldigte wie erwartet Anklage. Den vier Managern wird Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vorgeworfen.

So legen die Ermittler Stadler zur Last, dass er Motoren für Fahrzeuge der Marken Audi, VW und Porsche entwickeln ließ, deren Steuerung mit einer unzulässigen Softwarefunktion ausgestattet war. Diese Technik bewirkt bekanntermaßen, dass auf dem Rollenprüfstand weniger gesundheitsgefährdende Stickoxide ausgestoßen werden als im realen Fahrbetrieb. Käufer wurden demnach falsche Tatsachen vorgetäuscht.

Rupert Stadler soll früh von Manipulationen gewusst haben

Fahrzeuge mit solchen manipulierten Motoren sind im VW-Konzern etwa von Audi in großer Menge in Autos eingebaut und verkauft worden. Stadler wird nun vorgeworfen, spätestens ab Ende September 2015 von den Manipulationen gewusst und trotzdem nicht verhindert zu haben, dass solche Autos der Marken Audi und VW weiter verkauft werden. In einem Interview mit dieser Redaktion hatte der Manager einst allerdings bestritten, Kenntnis von diesen Tricksereien gehabt zu haben.

Stadler muss sich nun auf einiges einstellen. Denn die Anklage umfasst insgesamt allein 250.712 Audi-Fahrzeuge. Da Motoren des Ingolstädter Unternehmens auch in andere Autos des Wolfsburger Volkswagen-Konzerns eingebaut wurden, geht es jedoch um noch viel mehr manipulierte Wagen, also um 71.577 Autos der Marke VW und 112.131 Porsche-Fahrzeuge.

Diese Wagen wurden vor allem in den USA und Europa verkauft. Im Zuge der Abgas-Affäre musste Stadler vorübergehend in Untersuchungshaft. Nun droht ihm und den drei früheren Kollegen ein langer Prozess. Die Beschuldigten stehen dann also in der Öffentlichkeit. Damit holt die Abgas-Affäre auch Audi selbst wieder ein.

Prozess gegen Rupert Stadler wohl 2020 möglich

Wie geht es nun weiter für Stadler und die anderen Beschuldigten? Die Anklage wird zunächst an die Verteidiger zugestellt. Sie erhalten natürlich ausreichend Zeit, um dazu Stellung zu beziehen. Dann entscheidet das Gericht, ob die Anklage zugelassen wird und es zu einem Prozess kommt. Das Verfahren würde dann in München stattfinden.

Dort stellt man sich nach Recherchen unserer Redaktion darauf ein, dass der Prozess 2020 stattfindet. „In diesem Jahr wird das wohl nichts mehr“, hieß es in Münchner Justizkreisen. Auf Nachfrage teilte die dortige Staatsanwaltschaft mit, dass es im „Audi-Komplex“ Ermittlungen gegen 23 weitere Beschuldigte gebe. Ob gegen sie Anklage erhoben werde, stehe jedoch noch nicht fest.

Audi nimmt zur Anklage gegen Stadler Stellung

Nach Bekanntwerden der Anklageerhebung gegen Stadler nahm auch die Audi AG am Mittwoch Stellung. Dabei legen die Verantwortlichen des Konzerns Wert darauf, dass es sich um ein Verfahren gegen Einzelpersonen handele und damit getrennt vom Vorgehen der Behörden gegen das Unternehmen selbst zu sehen sei. So ist das Verfahren gegen die Audi AG bekanntlich im Oktober 2018 mit einem Bußgeldbescheid über 800 Millionen Euro eingestellt worden.

Interessant ist, dass der Ingolstädter Autobauer in der Pressemitteilung noch einmal die Verdienste Stadlers herausstellt. In seiner knapp zwölfjährigen Zeit als Chef sei Audi ein international erfolgreiches Unternehmen geworden. Im Übrigen gelte für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung. Audi kommentierte die Anklage naturgemäß nicht.

Diesel-Skandal: Was seit Entdeckung der VW-Affäre passierte 1 / 16 Zurück Vorwärts 3. September 2015:

VW räumt hinter den Kulissen gegenüber der US-Umweltbehörde EPA Manipulationen bei Diesel-Abgastests ein.

18. September 2015:

Die EPA teilt mit, VW habe eine Software eingesetzt, um Test-Messungen des Schadstoffausstoßes künstlich zu drücken.

23. September 2015:

Rücktritt von VW-Vorstandschef Martin Winterkorn, zwei Tage später beruft der Aufsichtsrat Porsche-Chef Matthias Müller als Nachfolger.

15. Oktober 2015:

Das Kraftfahrt-Bundesamt ordnet einen Pflichtrückruf aller VW-Dieselautos mit Betrugs-Software an. In ganz Europa müssen 8,5 Millionen, in Deutschland 2,5 Millionen Wagen in die Werkstatt.

22. April 2016:

Der Abgas-Skandal brockt dem Volkswagen-Konzern für 2015 mit 1,6 Milliarden Euro den größten Verlust der Geschichte ein.

8. August 2016:

Das Landgericht Braunschweig gibt den Startschuss für ein Musterverfahren wegen milliardenschwerer Aktionärsklagen gegen VW.

25. Oktober 2016:

US-Rechtsstreit um VW-Dieselwagen mit 2,0-Liter-Motoren: VW einigt sich auf 16 Milliarden Dollar Entschädigung an Kunden, Behörden, Händler und US-Bundesstaaten.

11. Januar 2017:

VW und das US-Justizministerium vergleichen sich in strafrechtlichen Fragen auf eine Zahlung von 4,3 Milliarden Dollar.

31. Mai 2017:

Es wird bekannt, dass VW-Tochter Audi in Deutschland und Europa unzulässige Abgas-Software verwendet hat.

25. August 2017:

VW-Ingenieur James Liang wird in den USA zu 40 Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte 2016 als Kronzeuge ausgepackt.

6. Dezember 2017:

Der frühere VW-Manager Oliver Schmidt wird in den USA wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoßes gegen Umweltgesetze zu sieben Jahren Haft verurteilt.

12. April 2018:

VW-Markenchef Herbert Diess wird zum Nachfolger von Müller an der Konzernspitze berufen.

18. Juni 2018:

Der Chef der VW-Tochter Audi, Rupert Stadler, wird verhaftet. Die Ermittler werfen ihm Falschbeurkundung im Zusammenhang mit den Abgasmanipulationen vor.

10. September 2018:

Beginn des Kapitalanleger-Musterverfahrens vor dem Oberlandesgericht Braunschweig. Musterklägerin ist die Sparkassen-Fondstochter Deka Investment. Ziel des Prozesses ist eine Rahmenentscheidung, die für alle Beteiligten bindend ist.

30. Oktober 2018: Rupert Stadler wird aus der Untersuchungshaft entlassen. Seinen Posten als Vorstandsvorsitzender ist er jedoch los. Bram Schot übernimmt seinen Posten.

31. Juli 2019: Die Staatsanwaltschaft München II erhebt Anklage gegen Rupert Stadler und drei weitere Manager. Ihnen wird Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vorgeworfen.

Das Unternehmen teilte jedoch mit, weiter „vollumfänglich“ mit den ermittelnden Behörden zu kooperieren. Diese Aufklärung sei eine Voraussetzung für den Neustart des Unternehmens: „Wir haben aus unserer Vergangenheit gelernt und nutzen sie als Chance.“

