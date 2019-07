vor 43 Min.

Anklage gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler erhoben

Auf dem Chefsessel bei Audi in Ingolstadt sitzt Rupert Stadler schon lange nicht mehr. Bald muss er wohl auf der Anklagebank Platz nehmen.

Von Stefan Stahl

Der Diesel-Skandal hat den früheren Audi-Chef Rupert Stadler weiter fest im Griff. Die Staatsanwaltschaft München erhob nun gegen ihn und drei weitere namentlich nicht genannte Beschuldigte wie erwartet Anklage. Den vier Managern wird Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vorgeworfen.

So legen die Ermittler Stadler zur Last, dass er Motoren für Fahrzeuge der Marken Audi, VW und Porsche entwickeln ließ, deren Steuerung mit einer unzulässigen Softwarefunktion ausgestattet war. Diese Technik bewirkt bekanntermaßen, dass auf dem Rollenprüfstand weniger gesundheitsgefährdende Stickoxide ausgestoßen werden als im realen Fahrbetrieb. Käufer wurden demnach falsche Tatsachen vorgetäuscht.

Rupert Stadler wird vorgeworfen, früh von Manipulationen gewusst zu haben

Fahrzeuge mit solchen manipulierten Motoren sind im VW-Konzern etwa von Audi in großer Menge in Autos eingebaut und verkauft worden. Stadler wird nun vorgeworfen, spätestens ab Ende September 2015 von den Manipulationen gewusst und trotzdem nicht verhindert zu haben, dass solche Autos der Marken Audi und VW weiter verkauft werden. In einem Interview mit dieser Redaktion hatte der Manager einst allerdings bestritten, Kenntnis von diesen Tricksereien gehabt zu haben.

Stadler muss sich nun auf einiges einstellen. Denn die Anklage umfasst insgesamt allein 250.712 Audi-Fahrzeuge. Da Motoren des Ingolstädter Unternehmens auch in andere Autos des Wolfsburger Volkswagen-Konzerns eingebaut wurden, geht es jedoch um noch viel mehr manipulierte Wagen, also um 71.577 Autos der Marke VW und 112.131 Porsche-Fahrzeuge.

Diese Wagen wurden vor allem in den USA und Europa verkauft. Im Zuge der Abgas-Affäre musste Stadler vorübergehend in Untersuchungshaft. Nun droht ihm und den drei früheren Kollegen ein langer Prozess. Die Beschuldigten stehen dann also in der Öffentlichkeit. Damit holt die Abgas-Affäre auch Audi selbst wieder ein.

