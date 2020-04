Anlieferer „überrollen“ Wertstoffhöfe in Neuburg

Plus Bürger bringen Baum- und Strauchschnitt am laufenden Band. Kreisbetriebe öffnen zwei weitere Standorte. In den Umlandgemeinden bleiben die Sammelstellen zu.

Abgeschnittene Äste und Sperrmüll spielen derzeit normalerweise keine große Rolle. Doch weit gefehlt: Die vom Landkreis jetzt freigegebenen Wertstoffhöfe sind in dieser Woche regelrecht „überrollt“ worden. Die Menschen nutzen die Zeit zum Ausräumen, schneiden Gewächse im Garten und lassen die ersten Rasenmäher rattern. Das „Grüngut“ soll dann rasch entsorgt werden.

Diesem Drang zum Aufräumen stand die Sperrung von 19 der insgesamt 21 Wertstoffhöfe im Landkreis entgegen. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling intervenierte mehrmals bei Landrat Peter von der Grün, weitere Standorte zu öffnen. Das passierte nach der Krisenbesprechung vom Dienstag, die Kreisbetriebe machten die beiden Sammelstellen Neuburg-Bittenbrunn und Schrobenhausen-Mühlried auf. „Mit entsprechendem Abstand ist die Anlieferung unproblematisch“, findet der OB.

Vor den Wertstoffhöfen stauen sich die Autos

In Bittenbrunn stauten sich die Anlieferer am Mittwoch mit ihren Autos bis zur Monheimer Straße. Die Betreuer im Wertstoffhof ließen jeweils nur ein bis zwei Fahrzeuge aufs Gelände. „Das ist doch Unsinn“, beschwerten sich etliche Bürger, man könne doch abladen und trotzdem Abstand halten. Diesen Unmut kann Mathilde Hagl, Chefin der Abfall-Kreisbetriebe, nicht ganz nachvollziehen. „Wir halten uns nur an die vorgegebenen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen“, sagt sie und bittet gleichzeitig um Rücksichtnahme auf die Betreuer in ihren Sammelstellen. Einige ältere Mitarbeiter aus der „Risikogruppe“ seien lieber zuhause geblieben.

Nicht so Hans Daubmeier aus Joshofen. Er dirigierte am Gründonnerstag am Sehensander Weg den unaufhörlichen Strom der Anlieferer mit Ast-, Strauch- und Grasschnitt. Bis zu fünf Autos durften auf die weitläufige Anlage, die Wartezeiten hielten sich in Grenzen. „Es funktioniert doch, die Leute sollen sich nicht so anstellen“, kommentierte das Ehepaar Dietlinde und Reinhardt Reißner in der langen Warteschlange vor dem Sperrmüll.

Die Wertstoffhöfe in den Landkreisgemeinden bleiben bis auf Weiteres noch geschlossen. Die Kreisbetriebe bieten derzeit die Standorte Steingriff (Rainerau) und Mühlried in Schrobenhausen sowie Bittenbrunn und Sehensander Weg in Neuburg zu den bekannten regulären Öffnungszeiten an. Im Prinzip wird alles angenommen, was auch bisher auf der Liste stand. Die Kompostanlage Königslachen ist ebenfalls geöffnet. In Neuburg können Grünabfälle zum zentralen Wertstoffhof gebracht werden, Kompost verkaufen die Betriebe auf unabsehbare Zeit nicht mehr. Und wenn die Abfallcontainer voll sind, dann bleiben sie stehen. Die Tagesleerungen seien ausgesetzt, so Leiterin Mathilde Hagl. Sie bittet um Verständnis für die aktuellen Einschränkungen und appelliert an Gartenbesitzer und Landwirte, Schnitt- und Grünabfälle auch einmal zwischenzulagern.

Die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe

Die Landkreisbetriebe verweisen auf folgende Annahmezeiten: am Wertstoffhof in Neuburg, Sehensander Weg 23, am Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 16 bis 19 Uhr sowie zusätzlich donnerstags und samstags von 9 bis 12 Uhr. In Neuburg-Bittenbrunn sowie in Schrobenhausen-Mühlried sind die Annahmezeiten am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Der Wertstoffhof im Schrobenhausener Stadtteil Mühlried kann am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr angefahren werden. Die Kompostanlage in Königslachen öffnet montags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. (din)

